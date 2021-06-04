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Номер извещения
32110261089
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.05.2021 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-10-92
Факс
Адрес электронной почты
a.shelepova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Шелепова А.А. Не
Место рассмотрения предложений
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
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Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.202105.07.2021 16:0005.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261089Подведение итогов не позднее Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.
Начальная цена
13 950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
43.21.10.120
43.21
Документация лота
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