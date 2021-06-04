Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110261089 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР

Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР Юридический адрес 350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355 Почтовый адрес 350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355 Контактный телефон +7 861 219-10-92 Факс Адрес электронной почты a.shelepova@krr.aero Ф.И.О. контактного лица Шелепова А.А. Не Место рассмотрения предложений 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер Закупки и тендеры Краснодарский край Закупки и тендеры Работы электромонтажные Ключевые слова:

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