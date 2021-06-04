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    Главная / Торги / Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.

    Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261089Дата и время окончания срока приема заявок Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110261089

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реестр_изменений_28.05.2021.docx

    ЗД_ЗП_СМП_АН_005301_V_3.docx

    Реестр_изменений_20.05.2021.docx

    Протокол_АН_005301.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-10-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.shelepova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелепова А.А. Не

    Место рассмотрения предложений

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.202105.07.2021 16:0005.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261089Подведение итогов не позднее Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа.

    Начальная цена

    13 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
    Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "

    Адрес местонахождения

    353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.120

    Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960244/name/60cc9e916611e8.06288457

    18.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация двух рабочих мест диспетчеров старта по управлению светосигнальным оборудованием ИВПП на вышке КДП и ТП-2 с помощью аппаратуры дистанционного управления светосигнальным оборудованием, проведение монтажных и пусконаладочных работ в Аэропорту Анапа."

    Кол-во:

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