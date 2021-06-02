www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105209
Уникальный номер закупки
412
Наименование закупки
Трубный прокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 12:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-17-16
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Алёна Витальевна
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубный прокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2021 11:00 GMT +302.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105209Дата и время окончания срока приема заявок Трубный прокатг. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 15:0011.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105209Подведение итогов не позднее Трубный прокатг. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубный прокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
25
Документация лота
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 1500
Кол-во: 3000
Кол-во: 451.26
Кол-во: 6500
Кол-во: 2500
Кол-во: 12000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.