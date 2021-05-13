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    Главная / Торги / датчики и кабель к станкам Gleason-Pfauter

    датчики и кабель к станкам Gleason-Pfauter

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 08:0013.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105205Дата и время окончания срока приема заявок датчики и кабель к станкам Gleason-PfauterКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105205

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    датчики и кабель к станкам Gleason-Pfauter

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Прил_В__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение_2_Форма_согласия_с_условиями_договора.docx

    Приложение__4_Договор__ИЗ_КАРТЭКС.doc

    Форма_согласия_с_условиями_договора.docx

    ГП105205_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 123 22-83723 доб. 227

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Nikolskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Никольская Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Датчики и кабель к станкам Gleason-Pfauter

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 08:00 GMT +313.05.2021 08:0013.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105205Дата и время окончания срока приема заявок датчики и кабель к станкам Gleason-PfauterКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 08:0013.05.2021 08:0013.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105205Дата и время вскрытия заявок датчики и кабель к станкам Gleason-PfauterКолпино

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2021 08:0013.07.2021 08:0013.07.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105205Подведение итогов не позднее датчики и кабель к станкам Gleason-PfauterКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.202113.07.2021 08:0013.07.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105205Подведение итогов не позднее датчики и кабель к станкам Gleason-PfauterКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Датчики и кабель к станкам Gleason-Pfauter

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033518/name/6141dee95a9464.28123494

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик давления с дисплеем PN5002 PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Датчик давления с дисплеем: Ifm electronic PN5002 PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Соединительный кабель: Murr Elektronik, M12 ВНУТРЕННИЙ 0 ° / M12 ВНУТРЕННИЙ 90 ° LED PUR 4X0.34 черный UL / CSA, сопротивление 3м. Артикульный номер: 7000-40341-6340300"

    Кол-во: 10

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