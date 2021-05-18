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Номер извещения
32110261015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
"Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке грузов, материалов и оборудования в пределах города Перми, согласно Спецификации №1 (Приложение 1). Спецификация №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.05.2021 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-29
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
pikulevnikita@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пикулев Н. С.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке грузов, материалов и оборудования в пределах города Перми, согласно Спецификации №1 (Приложение 1). Спецификация №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261015Дата и время окончания срока приема заявок "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке грузов, материалов и оборудования в пределах города Перми, согласно Спецификации №1 (Приложение 1). Спецификация №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110261015Дата и время вскрытия заявок "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке грузов, материалов и оборудования в пределах города Перми, согласно Спецификации №1 (Приложение 1). Спецификация №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.202118.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261015Подведение итогов не позднее "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке грузов, материалов и оборудования в пределах города Перми, согласно Спецификации №1 (Приложение 1). Спецификация №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Заказчик" поручает, а "Исполнитель" обязуется оказать услугу по перевозке грузов, материалов и оборудования в пределах города Перми, согласно Спецификации №1 (Приложение 1). Спецификация №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Начальная цена
1 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
49.41.19.900
49.4
Документация лота
Кол-во: 2000.00000
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