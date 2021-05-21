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Номер извещения
32110261044
Уникальный номер закупки
056А_2021-ОЗ
Наименование закупки
Выполнение ремонтных работ в цеховых помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102, стр. 20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
05.05.2021 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 499 608-18-14
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орищин Сергей Фаддеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Проспект мира, 102
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ремонтных работ в цеховых помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102, стр. 20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261044Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ в цеховых помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102, стр. 20г. Москва, Проспект мира, 102
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.05.2021 17:0025.05.2021 17:0025.05.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110261044Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение ремонтных работ в цеховых помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102, стр. 20г. Москва, Проспект мира, 102
Дата и время проведения
26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110261044Дата и время проведения Выполнение ремонтных работ в цеховых помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102, стр. 20г. Москва, Проспект мира, 102
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 17:0028.05.2021 17:0028.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261044Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ в цеховых помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102, стр. 20г. Москва, Проспект мира, 102
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтных работ в цеховых помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102, стр. 20
Начальная цена
1 080 724,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ПРЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
43.99
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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