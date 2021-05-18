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    Главная / Торги / Поставка термостатов, датчиков давления и измерения температуры

    Поставка термостатов, датчиков давления и измерения температуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термостатов, датчиков давления и измерения температуры г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110261009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка термостатов, датчиков давления и измерения температуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.05.2021 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_РПЗ_1263.docx

    Техническое_задание_РПЗ_1263.docx

    Извещение_РПЗ_1263.docx

    Протокол_об_итогах_закупки_ОЗК_РПЗ_1263___на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.mordvinova@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Мордвинова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка термостатов, датчиков давления и измерения температуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термостатов, датчиков давления и измерения температуры г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 10:0018.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110261009Дата и время вскрытия заявок Поставка термостатов, датчиков давления и измерения температуры г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 23:5926.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261009Подведение итогов не позднее Поставка термостатов, датчиков давления и измерения температуры г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термостатов, датчиков давления и измерения температуры

    Начальная цена

    180 162,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936347/name/60aceea6e57b71.99768652

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Лоты:
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    Регион:
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