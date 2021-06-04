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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д 36, стр. 2. (закрытая территория). Общая площадь – 40,3 кв.м.)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д 36, стр. 2. (закрытая территория).
Номер извещения
ГП105196
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д 36, стр. 2. (закрытая территория). Общая площадь – 40,3 кв.м.)
Начальная цена
479.85
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
19337.95
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-05-2021 11:56 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.06.2021 10:00
Дата и время проведения
08.06.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь – 40,3 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
29237.95
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.murtazina@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муртазина Александра Эдуардовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
utvvo.oz@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4212 56-78-50
Адрес местонахождения продавца/инициатора
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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