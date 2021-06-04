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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д 36, стр. 2. (закрытая территория). Общая площадь – 40,3 кв.м.)

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д 36, стр. 2. (закрытая территория). Общая площадь – 40,3 кв.м.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 10:0004.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105196Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д 36, стр. 2. (закрытая территория). Общая площадь – 40,3 кв.м.) Административные округа г Москвы /Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д 36, стр. 2. (закрытая территория). Общая площадь – 40,3 кв.м.)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д 36, стр. 2. (закрытая территория).

    Номер извещения

    ГП105196

    Способ реализации

    Аренда

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное Общество Военторг

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д 36, стр. 2. (закрытая территория). Общая площадь – 40,3 кв.м.)

    Начальная цена

    479.85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    19337.95

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-05-2021 11:56 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.06.2021 10:00

    Дата и время проведения

    08.06.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    протокол_аренды_итог_2395_А_ВВ_697_.rtf

    Аукционная_документация_Восток___2395_А_ВВ_697_.doc

    ДОГОВОР.docx

    Извещение_Восток___2395_А_ВВ_697_.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Общая площадь – 40,3 кв.м.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    29237.95

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное Общество Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Адрес электронной почты

    a.murtazina@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муртазина Александра Эдуардовна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    utvvo.oz@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 4212 56-78-50

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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