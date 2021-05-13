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Номер извещения
ГП105194
Уникальный номер закупки
74
Наименование закупки
Светильник светодиодный промышленный SV-GNR-120T
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 411 14-79669 доб. 5
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Irina.Kazyra@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Казыра Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Светильник светодиодный промышленный SV-GNR-120T
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 15:00 GMT +313.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105194Дата и время окончания срока приема заявок Светильник светодиодный промышленный SV-GNR-120TНерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 11:0030.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105194Подведение итогов не позднее Светильник светодиодный промышленный SV-GNR-120TНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Светильник светодиодный промышленный SV-GNR-120T
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
325
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
27.40.3
Документация лота
Кол-во: 325
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