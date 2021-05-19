www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105193
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кронштейна пневмоцилиндра устройства верхнего налива налива 2902 ОМС (малостоящая закупка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.05.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 495 777-31-71
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
ООО "ГПН-Логистика"
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кронштейна пневмоцилиндра устройства верхнего налива налива 2902 ОМС (малостоящая закупка)
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 20:00 GMT +319.05.2021 20:0019.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105193Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кронштейна пневмоцилиндра устройства верхнего налива налива 2902 ОМС (малостоящая закупка)Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка кронштейна пневмоцилиндра устройства верхнего налива налива 2902 ОМС (малостоящая закупка)
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.