Закупка запчастей и инструмента для спецтехники

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Закупка запчастей и инструмента для спецтехники

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АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фильтр из нержавеющей стали 304 1 1/2" L==120 сетка 0,15мм" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Встроенный фильтр - 4 мм" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Веерный фильтр" Кол-во: 4

"Позиция 4" "OXY-1100-OS V элемент фильтра 1 мкм" Кол-во: 4

"Позиция 5" "OXY-1100-OS V элемент фильтра 1 мкм" Кол-во: 4

"Позиция 6" "OXY-210-OS S элемент фильтра 0,01 мкм" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Фильтрующий элемент" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Фильтрующий элемент" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Фильтр воздушный" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Фильтр воздушный" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Фильтр масляный" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Сепаратор" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Фильтр грубой очистки воздуха" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Фильтр грубой очистки воздуха" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Встроенный элемент фильтра" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Элемент встроенного фильтра" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Элемент обратного фильтра" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Всасывающий сепаратор" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Фильтрующий элемент 1300 R 010 ON" Кол-во: 8

"Позиция 20" "Сдвоенный фильтр NFD ON 1310 DAP 10 A 2.1/-RAL9005 (FL)" Кол-во: 8

"Позиция 21" "ВОЗДУХОЗАБОРНИК EAB10P020GE16A" Кол-во: 4

"Позиция 22" "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 1300 R 007" Кол-во: 4

"Позиция 23" "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 0160 D 022" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Подшипник в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Уплотнение крышки улитки" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Backliner" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Прокладка выпускной трубы" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Колонка разряда (на колонку)" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Рабочее колесо 5V" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Смазочный материал klubertemp YU 93-302 180u/" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Фланцевая прокладка DN40" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Фланцевая прокладка DN50" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Фланцевая прокладка DN65" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Встроенный фильтр - 4 мм" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Охладитель 60х25" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Уголь активный DGF 3 super 19 кг" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Индикатор масла АКС" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Гидравлические шланги" Кол-во: 1

"Позиция 40" "E30364-07-03-16" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Набор запасных прокладок" Кол-во: 5

"Позиция 42" "Фотодетектор" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Зажигательный электрод - нижний" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Зажигательный электрод - верхний" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Форсунка" Кол-во: 8

"Позиция 46" "Реле управления" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Топливный насос" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Соединитель топливного насоса - сталь" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Электромагнитный клапан подачи топлива - в комплекте" Кол-во: 1

"Позиция 50" "НТ соединители - зажигательные электроды" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Лопасти рабочего колеса" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Диск по стабилизации пламени" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Насос для циркуляции масла - стойка для подшипника" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Корзина 100mm(4") MK2/3 1/16" отверстие" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Комплект уплотнителей DN100(4" ) фильтр двойной E.P." Кол-во: 1

"Позиция 56" "Клетка вращающаяся" Кол-во: 4

"Позиция 57" "Решетка с клиновидными колосниками" Кол-во: 8

"Позиция 58" "Фильтрующий элемент" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Набор шлангов гидравлического блока питания (приводной агрегат сгущения)" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора" Кол-во: 1

"Позиция 61" "ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС SKF-MPB-PUMP-1/1-1:20 -VGBN 12381703" Кол-во: 6

"Позиция 62" "Верхняя дробящая броня" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Комплект (заливка)" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Нижняя броня конуса" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Гидравлический шланг в сборе EN853-2SN-1 1/2; 1 1/2-BSP-90-DEG-INT; 1 1/2-SAE3000-INT; L=1,5м" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Дыхательный клапан (основной редуктор)" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Муфта двигателя" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Муфта ведомой шестерни, включая распорку" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Муфта двигателя проворота" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Муфта переключаемой передачи" Кол-во: 1

"Позиция 71" "ВИНТОВОЙ НАСОС GR55-SMT16B-380L-SN" Кол-во: 1

"Позиция 72" "ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС PGM640B0400BN1A4TT4T4B1B1G4" Кол-во: 1

"Позиция 73" "ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА FDR4/9.9.9.9 с контролером скорости" Кол-во: 1

"Позиция 74" "ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА FDL5/42+42+42+42+42 CCW с контроллером скорости" Кол-во: 1

"Позиция 75" "КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ RPKC-LAN-T-18A, 7-210 бар" Кол-во: 1

"Позиция 76" "КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ SPVF 50 A2 F1 A20" Кол-во: 1

"Позиция 77" "НАГРЕВАТЕЛЬ 1500W-230/400-085/3.3000-L=750" Кол-во: 1

"Позиция 78" "БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ XS612B1PAM12" Кол-во: 1

"Позиция 79" "БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ XS630B1MAL10" Кол-во: 1

"Позиция 80" "КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ V6R25F300 + AVM234SF132-5" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Плита дробящая подвижной щеки" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Плита, дробящая неподвижной щеки" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Распорная плита" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Механическое уплотнение" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Кольцо NBR" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Кольцо EPDM" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Втулка" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Сальниковая набивка" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Кольцо NBR" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Кольцо износа" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Механическое уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Кольцо EPDM" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Кольцо NBR" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Механическое уплотнение" Кол-во: 2

"Позиция 109" "Кольцо EPDM" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Втулка" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Кольцо EPDM" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Втулка" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Уплотнительное кольцо двигателя" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Компенсационное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 117" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 82300" Кол-во: 1

"Позиция 118" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 81075" Кол-во: 1

"Позиция 119" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 8925" Кол-во: 1

"Позиция 120" "ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (4023/9)" Кол-во: 1

"Позиция 121" "КРЫЛЬЧАТКА ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА (4023/4)" Кол-во: 1

"Позиция 122" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 81250" Кол-во: 1

"Позиция 123" "ФОНАРЬ НАСОСА (4023/5)" Кол-во: 1

"Позиция 124" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 4775" Кол-во: 1

"Позиция 125" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 200 x 3,5" Кол-во: 1

"Позиция 126" "САЛЬНИКОВАЯ КОРОБКА (2063/34N)" Кол-во: 1

"Позиция 127" "УПЛОТНЕНИЕ Ø 100" Кол-во: 1

"Позиция 128" "КРЫЛЬЧАТКА (2161/177P)" Кол-во: 1

"Позиция 129" "КОЛЬЦА MIM ВИТОН 150.180.15" Кол-во: 1

"Позиция 130" "ПОДШИПНИК 6226 2Z C3" Кол-во: 1

"Позиция 131" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 81050" Кол-во: 1

"Позиция 132" "ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК ТИПА 29426-E1" Кол-во: 1

"Позиция 133" "ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК NU 2224 E" Кол-во: 1

"Позиция 134" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТИПА "НИЛОС" NUP 2224 AV" Кол-во: 1

"Позиция 135" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 4700" Кол-во: 1

"Позиция 136" "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 193" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Мембрана" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Мембрана" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Мембрана" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Мембрана" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Мембрана" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Мембрана" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Мембрана" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Подшипник в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Рабочее колесо" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Прокладка корпуса" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Рабочее колесо" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Муфта" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Рабочее колесо" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Комплект уплотнителей" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Рабочее колесо" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Комплект уплотнений" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Рабочее колесо" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Комплект уплотнителей" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Рабочее колесо" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Комплект уплотнителей" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Ротор EN8 HCP" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Статор, стандартный нитриловый" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Главный вал" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Сальник - Соединительная тяга" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Кромочное уплотнение со стороны сальника" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Кромочное уплотнение со стороны привода" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Ротор EN8 HCP" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Статор, стандартный нитриловый" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Сальник - Соединительная тяга" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Кромочное уплотнение со стороны сальника" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Кромочное уплотнение со стороны привода" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Ротор EN8 HCP" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Стратор нитрильный стандартный" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Крышка сальника" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Трансмиссионный вал" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Уплотнительное кольцо - сцепной рычаг" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Кромочное уплотнение - Со стороны сальника" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Кромочное уплотнение - Сторона привода" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Ротор, нержавеющая сталь, высокая антикоррозийная защита" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Статор, стандартный нитриловый" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Основной вал, нерж.сталь, высок.антикор.защита" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Соединительная тяга, нержавеющая сталь с уплотнительными кольцами" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Соединительный стержень, нерж. Сталь" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Сальник - Соединительная тяга" Кол-во: 2

"Позиция 190" "Кромочное уплотнение со стороны сальника" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Кромочное уплотнение со стороны привода" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Ротор, нержавеющая сталь, высокая антикоррозийная защита" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Статор, стандартный нитриловый" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Набивочное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Крышка сальника, нерж.сталь, высокая антикоррозийная защита" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Контргайка подшипника" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Стопорная шайба подшипника" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Подшипник" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Основной вал, нерж.сталь, высок.антикор.защита" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Соединительный стержень, нерж.сталь, в компл.с уплотнительными кольцами" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Стопорная шайба крышки" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Крышка стержня, нерж.сталь" Кол-во: 1

"Позиция 203" "Соединительный стержень, нерж.сталь" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Манжетное уплотнение - сторона сальника" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Манжетное уплотнение - сторона привода" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Подшипник в сборе" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Корпус" Кол-во: 2

"Позиция 208" "Задний диск" Кол-во: 2

"Позиция 209" "Вихревое колесо" Кол-во: 2

"Позиция 210" "Крышка вихревого колеса" Кол-во: 2

"Позиция 211" "Сальник" Кол-во: 6

"Позиция 212" "Втулка вала" Кол-во: 2

"Позиция 213" "Рабочее колесо" Кол-во: 2

"Позиция 214" "Подшипник в сборе" Кол-во: 2

"Позиция 215" "Набивки" Кол-во: 4

"Позиция 216" "Втулка вала" Кол-во: 2

"Позиция 217" "Рабочее колесо" Кол-во: 2

"Позиция 218" "Подшипник в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Уплотнительное кольцо (на уплотнительное кольцо)" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Уплотнение крышки улитки" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Backliner" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Крыльчатка" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Сальник" Кол-во: 2

"Позиция 226" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 227" "Ограничитель фонаря" Кол-во: 1

"Позиция 228" "Упаковочный набор из 4 штук (в комплекте)" Кол-во: 1

"Позиция 229" "Подшипник в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 230" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Уплотнительное кольцо вала" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Уплотнительное кольцо рабочего колеса" Кол-во: 1

"Позиция 233" "Улитка лайнер" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Уплотнение рамы улитки" Кол-во: 1

"Позиция 235" "Рабочее колесо 5VO-C" Кол-во: 1

"Позиция 236" "Экспеллер" Кол-во: 1

"Позиция 237" "Экспеллерное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 238" "Фонарь Кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 239" "Упаковка из 4 шт." Кол-во: 1

"Позиция 240" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 241" "Уплотнительное кольцо - вал" Кол-во: 1

"Позиция 242" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 243" "Упаковка из 4 шт." Кол-во: 1

"Позиция 244" "Защитная пластина лайнер" Кол-во: 1

"Позиция 245" "Рабочее колесо 4VCG" Кол-во: 1

"Позиция 246" "Сальник" Кол-во: 2

"Позиция 247" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 248" "Подшипник в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Впускной шарнир" Кол-во: 1

"Позиция 253" "Улитка лайнер" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Уплотнение рамы улитки" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Горло" Кол-во: 1

"Позиция 256" "Разгрузочное соединение" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Рабочее колесо - 3 VCG" Кол-во: 1

"Позиция 258" "Сальник" Кол-во: 2

"Позиция 259" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Сальник" Кол-во: 2

"Позиция 261" "Набивка сальника" Кол-во: 2

"Позиция 262" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 264" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 265" "Уплотнение крышки улитки" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Рабочее колесо 5VC-M" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Сальник" Кол-во: 2

"Позиция 268" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Набивка сальника" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Подшипник в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 271" "Уплотнение крышки улитки" Кол-во: 1

"Позиция 272" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 273" "Уплотнительное кольцо вала" Кол-во: 1

"Позиция 274" "Srainer" Кол-во: 1

"Позиция 275" "Выгрузка Y-образного элемента" Кол-во: 1

"Позиция 276" "Рабочее колесо 5VО-С" Кол-во: 1

"Позиция 277" "Подшипник в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 280" "Уплотнение рамы улитки" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Горло" Кол-во: 1

"Позиция 282" "Разгрузочное соединение" Кол-во: 1

"Позиция 283" "Рабочее колесо - 3 VCG" Кол-во: 1

"Позиция 284" "Сальник" Кол-во: 1

"Позиция 285" "Втулка вала" Кол-во: 1

"Позиция 286" "Ограничитель фонаря" Кол-во: 1

"Позиция 287" "Набивка сальника" Кол-во: 1

"Позиция 288" "Ключ разводной CrV, 150 мм Барс Основные характеристики: Максимальное раскрытие губок: 20 мм Длина: 150 мм Длина в упаковке: 210 мм Ширина в упаковке: 65 мм" Кол-во: 4

"Позиция 289" "Ключ разводной CrV, 250 мм Барс Основные характеристики: Максимальное раскрытие губок: 30 мм Длина 250 мм Длина в упаковке 300 мм Ширина в упаковке 75 мм" Кол-во: 4

"Позиция 290" "Ключ разводной CrV, 300 мм Барс Основные характеристики: Максимальное раскрытие губок 35 мм Длина 300 мм Длина в упаковке 350 мм Ширина в упаковке 90 мм" Кол-во: 4

"Позиция 291" "Бокорезы 150 мм, усиленная система, Pro Matrix Основные характеристики: Тип бокорезы Длина 152 м Материал губок Cr-V Рукоятка двухкомпонентная" Кол-во: 4

"Позиция 292" "Длинногубцы прямые, Energies, 160 мм, двойной рычажный механизм Matrix Master Основные характеристики: Тип длинногубцы прямые Длина 180 мм Материал губок Cr-V Рукоятка обливная" Кол-во: 4

"Позиция 293" "Длинногубцы изогнутые Insulated, 160 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix Professional Основные характеристики: Тип длинногубцы изогнутые Длина 160 мм Материал губок Cr-V Рукоятка двухкомпонентная" Кол-во: 4

"Позиция 294" "Зажим ручной, полукруглый захват, 180 мм Сибртех Технические характеристики: Материал сталь Длина 180 мм Тип упаковки пакет Длина в упаковке 180 мм" Кол-во: 2

"Позиция 295" "Зажим ручной, 250 мм, полукруглый захват Sparta Основные характеристики: Материал сталь Длина 250 мм Длина в упаковке 220 мм Ширина в упаковке 64 мм" Кол-во: 2

"Позиция 296" "Зажим ручной, усиленный, плоский захват, 225 мм Сибртех Основные характеристики: Зажим ручной, усиленный, плоский захват, 225 мм Сибртех" Кол-во: 2

"Позиция 297" "Зубило, 160 х 16 мм, оцинкованное Россия Основные характеристики: Длина 160 мм Материал рабочей части У7А Ширина рабочей части 16 мм Длина в упаковке 160 мм" Кол-во: 2

"Позиция 298" "Зубило, 200 х 20 мм, оцинкованное Россия Основные характеристики: Длина 200 мм Материал рабочей части У7А Ширина рабочей части 20 мм Длина в упаковке 200 мм" Кол-во: 2

"Позиция 299" "Киянка резиновая, 225 г, черная резина, фибергласовая рукоятка Matrix Основные характеристики: Боек круглый Диаметр бойка 45 мм Материал бойка резина Цвет бойка черный" Кол-во: 2

"Позиция 300" "Клещи переставные, обливные рукоятки 180 мм Gross Основные характеристики: Длина 180 мм Рукоятка обливная Материал губок Cr-V" Кол-во: 4

"Позиция 301" "Клещи переставные Quattro-Gripp, самозажимной механизм, обливные рукоятки, хром-ванадий, 320 мм Gross Основные характеристики: Тип клещи переставные Длина 320 мм Рукоятка обливная Материал губок Cr-V" Кол-во: 4

"Позиция 302" "Клещи торцевые усиленные с рычажным механизмом, трехкомпонентные рукоятки, 200 мм Gross Основные характеристики: Тип клещи Рукоятка трехкомпонентная Материал губок сталь 60 Длина в упаковке 250 мм" Кол-во: 4

"Позиция 303" "Ключ динамометрический, 70-350 Нм, 1/2, CrV, хромированный Matrix Основные характеристики: Тип клещи Рукоятка трехкомпонентная Материал губок сталь 60 Длина в упаковке 250 мм" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Ключ динамометрический, 140-980 Нм, 3/4, CrV, хромированный Stels Основные характеристики: Тип щелчковый Размер присоединительного квадрата 3/4 дюйм Диапазон измерения от 140 Нм Диапазон измерения до 980 Нм" Кол-во: 1

"Позиция 305" "Набор ключей имбусовых HEX, 1,5-10 мм, CrV, 9 шт Matrix Основные характеристики: Тип набор HEX Форм-фактор Г-образный Минимальный размер 1, 5 мм Максимальный размер 10 мм" Кол-во: 3

"Позиция 306" "Ключ кольцевой ударный, 24 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 24 мм Размер max 24 мм" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Ключ кольцевой ударный, 27 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 27 мм Размер max 27 мм" Кол-во: 1

"Позиция 308" "Ключ кольцевой ударный, 30 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 30 мм Размер max 30 мм" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Ключ кольцевой ударный, 32 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 32 мм Размер max 32 мм" Кол-во: 1

"Позиция 310" "Ключ кольцевой ударный, 36 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 36 мм Размер max 36 мм" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Ключ кольцевой ударный, 41 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 41 мм Размер max 41 мм" Кол-во: 1

"Позиция 312" "Ключ кольцевой ударный, 46 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 46 мм Размер max 46 мм" Кол-во: 1

"Позиция 313" "Ключ кольцевой ударный, 50 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 50 мм Размер max 50 мм" Кол-во: 1

"Позиция 314" "Ключ кольцевой ударный, 55 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 55 мм Размер max 55 мм" Кол-во: 1

"Позиция 315" "Ключ кольцевой ударный, 60 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 60 мм Размер max 60 мм" Кол-во: 1

"Позиция 316" "Ключ кольцевой ударный, 65 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 65 мм Размер max 65 мм" Кол-во: 1

"Позиция 317" "Ключ кольцевой ударный, 75 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 65 мм Размер max 65 мм" Кол-во: 1

"Позиция 318" "Набор ключей комбинированных, 6-22 мм, 12 шт Сибртех Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 6 мм Размер max 22 мм" Кол-во: 2

"Позиция 319" "Набор ключей комбинированных, трещеточных 8 шт Основные характеристики: Тип комбинированный трещоточный Форма прямой Размер min 8 мм Размер max 19 мм" Кол-во: 1

"Позиция 320" "Набор ключей комбинированных трещоточных, количество зубьев 100, СRV, 7 шт, 8-19 мм Основные характеристики: Тип комбинированный трещоточный Форма прямой Размер min 8 мм Размер max 19 мм" Кол-во: 1

"Позиция 321" "Набор ключей комбинированных, 6-32 мм, 25 шт, CrV, полированный хром Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 6 мм Размер max 32 мм" Кол-во: 4

"Позиция 322" "Ключ трубный Stillson, 2,0 х 254 мм Sparta Основные характеристики: Тип Stillson Длина 245 мм Марка стали углеродистая сталь 45 Номер ключа 2"" Кол-во: 2

"Позиция 323" "Ключ трубный Stillson, 2,5 х 350 мм Основные характеристики: Тип Stillson Длина 356 мм Марка стали углеродистая сталь 45 Номер ключа 2, 5"" Кол-во: 2

"Позиция 324" "Ключ трубный Stillson, 3.3 x 457 мм Основные характеристики: Тип Stillson Длина 457 мм Марка стали углеродистая сталь 45 Номер ключа 3, 3"" Кол-во: 2

"Позиция 325" "Ключ трубный рычажный 3/4, №0, CrV, тип "L" Matrix Основные характеристики: Длина в упаковке 290 мм Ширина в упаковке 60 мм Высота в упаковке 20 мм Вес 0.5 кг" Кол-во: 2

"Позиция 326" "Ключ-трещотка 1/2 с переключателем, CrV, хромированный Основные характеристики: Размер присоединительного квадрата 1/2 дюйм Особенности с трещоткой Длина в упаковке 250 мм Ширина в упаковке 50 мм" Кол-во: 4

"Позиция 327" "Ключ-трещотка 1/4 с переключателем, CrV, хромированный Основные характеристики: Размер присоединительного квадрата 1/4 дюйм Особенности с трещоткой Длина в упаковке 217 мм Ширина в упаковке 54 мм" Кол-во: 4

"Позиция 328" "Ключ-трещотка 3/8, 72 зуба, с быстрым сбросом, CrV Stels Основные характеристики: Размер присоединительного квадрата 3/8 дюйм Особенности с трещоткой Длина в упаковке 286 мм Ширина в упаковке 55 мм" Кол-во: 4

"Позиция 329" "Утконосы Mini, 125 мм, авторазжим, Pro Matrix Основные характеристики: Тип утконосы Длина 125 мм Материал губок Cr-V Рукоятка двухкомпонентная" Кол-во: 4

"Позиция 330" "Молоток слесарный optimal, 300 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка, квадратный боек Основные характеристики: Тип утконосы Длина 125 мм Материал губок Cr-V Рукоятка двухкомпонентная" Кол-во: 4

"Позиция 331" "Набор торцевых головок, квадрат 3/4, 12 гранные головки 19 х 50 мм, 20 предметов, в металлическом боксе Matrix Основные характеристики: Тип замка металл Количество предметов 20 Минимальный размер головки 19 мм Максимальный размер головки 50 мм" Кол-во: 1

"Позиция 332" "Набор торцевых головок, квадрат 1/2, головки 10-22 мм, удлиненные, 10 предметов Основные характеристики: Тип замка металл Количество предметов 10 Минимальный размер головки 10 мм Максимальный размер головки 22 мм" Кол-во: 1

"Позиция 333" "Набор удлиненных торцевых головок 3/8, шестигранные, CrV, 10 шт, 8-19 мм Основные характеристики: Тип замка металл Количество предметов 10 Минимальный размер головки 10 мм Максимальный размер головки 22 мм" Кол-во: 1

"Позиция 334" "Набор надфилей алмазных 140 х 70 х 3 мм, 10 шт" Кол-во: 1

"Позиция 335" "Набор надфилей алмазных, 140 х 50 х 3 мм, 10 шт Сибртех" Кол-во: 1

"Позиция 336" "Набор напильников 200 мм, 5 шт, двухкомпонентная рукоятка" Кол-во: 1

"Позиция 337" "Набор отверток "Point", CrV, двухкомпонентные рукоятки, 6 шт Основные характеристики: Тип алмазные Тип наконечника SL, PH Количество предметов 6 Форма рукоятки прямая Количество компонентов в рукоятке 2" Кол-во: 2

"Позиция 338" "Плоскогубцы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки" Кол-во: 4

"Позиция 339" "Плоскогубцы Nickel, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Основные характеристики: Тип плоскогубцы Длина 180 мм Материал губок сталь 45 Рукоятка двухкомпонентная" Кол-во: 4

"Позиция 340" "Набор съемников стопорных колец TUNDRA, 170 мм, 4 шт. Основные характеристики: Назначение Для стопорных колец Размер упаковки 29 см × 25 см × 2 см" Кол-во: 1

"Позиция 341" "Набор комбинированных трещоточных ключей 72 зуба 17 предметов Jonnesway" Кол-во: 2

"Позиция 342" "Тиски слесарные, 200 мм, поворотные, с наковальней Основные характеристики: Тип слесарные Рабочий ход 150 мм Ширина губок 200 мм Функция поворота да" Кол-во: 2

"Позиция 343" "Трубогиб гидравлический, 1/2-2", 12 т, в комплекте с башмаками" Кол-во: 1

"Позиция 344" "Набор резьбонарезной RIDGID 11R 1/2-1 1/4 BSPT Набор резьбонарезной RIDGID 11R 1/2-1 1/4 BSPT НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ RIDGID 11R 1/2-1 1/4 BSPT Диаметр труб, дюйм 1/2 - 1 1/4 Направление резьбы Правая" Кол-во: 1

"Позиция 345" "Набор метчиков и плашек М2-М18, 110 шт, металлический кейс Основные характеристики: Тип металлический Марка стали 9ХС Длина в упаковке 600 мм Ширина в упаковке 420 мм" Кол-во: 1

"Позиция 346" "Ключ комбинированный 10 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 10 мм Размер max 10 мм" Кол-во: 2

"Позиция 347" "Ключ комбинированный 11 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 11 мм Размер max 11 мм" Кол-во: 2

"Позиция 348" "Ключ комбинированный 12 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 12 мм Размер max 12 мм" Кол-во: 2

"Позиция 349" "Ключ комбинированный 13 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 13 мм Размер max 13 мм" Кол-во: 2

"Позиция 350" "Ключ комбинированный 14 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 14 мм Размер max 14 мм" Кол-во: 2

"Позиция 351" "Ключ комбинированный 15 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 15 мм Размер max 15 мм" Кол-во: 2

"Позиция 352" "Ключ комбинированный, 16 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 16 мм Максимальный размер 16 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 353" "Ключ комбинированный 17 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 17 мм Размер max 17 мм" Кол-во: 2

"Позиция 354" "Ключ комбинированный, 18 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 18 мм Максимальный размер 18 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 355" "Ключ комбинированный 19 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 19 мм Размер max 19 мм" Кол-во: 2

"Позиция 356" "Ключ комбинированный, 20 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 20 мм Максимальный размер 20 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 357" "Ключ комбинированный, 21 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 21 мм Максимальный размер 21 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 358" "Ключ комбинированный 22 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 22 мм Размер max 22 мм" Кол-во: 2

"Позиция 359" "Ключ комбинированный, 23 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 23 мм Максимальный размер 23 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 360" "Ключ комбинированный 24 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 24 мм Размер max 24 мм" Кол-во: 2

"Позиция 361" "Ключ комбинированный, 25 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 25 мм Максимальный размер 25 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 362" "Ключ комбинированный, 26 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 26 мм Максимальный размер 26 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 363" "Ключ комбинированный 27 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 27 мм Размер max 27 мм" Кол-во: 2

"Позиция 364" "Ключ комбинированный, 28 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 28 мм Максимальный размер 28 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 365" "Ключ комбинированный, 30 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 30 мм Максимальный размер 30 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 366" "Ключ комбинированный, 32 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 32 мм Максимальный размер 32 мм Марка стали CrV" Кол-во: 2

"Позиция 367" "Ключ комбинированный, 36 мм, CrV, полированный хром Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 36 мм Размер max 36 мм" Кол-во: 2

"Позиция 368" "Сумка-пояс двойная, 20 карманов, держатель для молотка Matrix Основные характеристики: Материал полиэстер Количество карманов 20 Длина в упаковке 560 мм Ширина в упаковке 410 мм" Кол-во: 2

"Позиция 369" "KRAFT / Набор Г-образных ключей TORX 9шт" Кол-во: 2

"Позиция 370" "Набор выколоток, 9 предметов KING TONY 1009PR" Кол-во: 1

"Позиция 371" "Нож канцелярский 9 мм Mastercut, алюминиевый корпус Основные характеристики: Состав металла: пластик Вес: 46 гр." Кол-во: 4

"Позиция 372" "Съемник подшипника 3-х лапый 3"(75мм) Gigant PB-75 механический Вес, кг 0,39 Max ширина рабочего пространства, мм 80 Привод механический Количество лап 3" Кол-во: 1

"Позиция 373" "Съемник подшипника 3-х лапый 3"(150мм) Gigant PB-150 механический Вес, кг 1,33 Max ширина рабочего пространства, мм 150 Привод механический Количество лап 3" Кол-во: 1

"Позиция 374" "Съемник подшипника 3-х лапый 3"(200мм) Gigant PB-200 механический Вес, кг 2,17 Max глубина рабочего пространства, мм 80 Max ширина рабочего пространства, мм 200 Привод механический" Кол-во: 1

"Позиция 375" "Съемник двух-трехлапый переставной гидравлический 20т (захват: 100-350мм) с выносным насосом Forsage Основные характеристики: Особенности Максимальная глубина захвата-205мм; Ход штока-70мм; захват: 100-350мм" Кол-во: 1

"Позиция 376" "Съемник двух-трехлапый переставной гидравлический 30т (захват: 150-400мм) с выносным насосом Rock Force RF-6590830H Основные характеристики: Максимальная глубина захвата-220мм; Ход штока-70мм; Захват: 150-400мм" Кол-во: 1

"Позиция 377" "Таль ручная рычажная 1.5 т Основные характеристики: Грузоподъемность: 1,5 тн Длина цепи: 3 м Калибр цепи: 8*24 мм Масса: 14 кг" Кол-во: 1

"Позиция 378" "Таль ручная рычажная 3 тн Основные характеристики: Грузоподъемность: 3 тн Длина цепи: 3 м (возможность увеличения высоты подъема до 24 м) Калибр цепи: 10*30 мм Масса: 23 кг" Кол-во: 1

"Позиция 379" "Таль ручная (ТРШ, ТРШС, HSZ-C) 1 тн 3 м Основные характеристики: Тяговое усилие: 1 тн Высота подъема: 3 м Калибр цепи: 6*18 мм Масса: 11 кг Строительная высота: 317 мм" Кол-во: 1

"Позиция 380" "Ручная таль (ТРШ, ТРШС, HSZ-C) 3 тн Основные характеристики: Тяговое усилие: 3 тн Высота подъема: 3 м Калибр цепи: 8*24 мм (полиспаст) Масса: 24 кг Строительная высота: 486 мм" Кол-во: 1

"Позиция 381" "ТКВА 40 Высокоточный инструмент для выверки шкивов для клиновых ремней" Кол-во: 1

"Позиция 382" "Гидравлический цилиндр с ручным насосом SCR55H, 5 тонн, 5 дюймов, комплект" Кол-во: 1

"Позиция 383" "Гидравлический цилиндр с ручным насосом SCR102H, 10 тонн, ход поршня 2,13 дюйма, комплект" Кол-во: 1

"Позиция 384" "Угловая шлифмашина DEWALT DWE496, 230 мм, 2600 Вт" Кол-во: 1

"Позиция 385" "Угловая шлифовальная машина DEWALT DWE4557, 180 мм, 2400 Вт" Кол-во: 2

"Позиция 386" "Пневматический ударный гайковерт 1/2 дюйма Ombra OMP11281" Кол-во: 2

"Позиция 387" "Пневматический ударный гайковерт 3/4 дюйма AV Stee AV-741402" Кол-во: 2

"Позиция 388" "Аккумулятор DEWALT DCB181, 1.5 А·ч, 18 В, XR" Кол-во: 2

"Позиция 389" "Универсальное зарядное устройство для аккумулятора 10.8В/12В/14.4В/18В DEWALT DCB115" Кол-во: 1

"Позиция 390" "Пила монтажная DEWALT D28730, под абразивные диски, 2300 Вт" Кол-во: 1

"Позиция 391" "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 20X30 ММ" Кол-во: 1

"Позиция 392" "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 15X30 ММ" Кол-во: 1

"Позиция 393" "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 16X30 ММ" Кол-во: 1

"Позиция 394" "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 17X30 ММ" Кол-во: 1

"Позиция 395" "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 18X30 ММ" Кол-во: 1

"Позиция 396" "Круг отрезной по металлу “Rodex” (230mm) Основные характеристики: Круг отрезной по металлу Внешний диаметр диска - 230 мм Посадочный диаметр - 22 мм Толщина - 1.6 мм" Кол-во: 25

"Позиция 397" "Круг отрезной по металлу “Rodex” (180mm) Основные характеристики: Круг отрезной по металлу Внешний диаметр диска - 180 мм Посадочный диаметр - 22 мм Толщина - 1.6 мм" Кол-во: 25

"Позиция 398" "Щетка по металлу прямая (мягкая) (150мм) Основные характеристики: Диаметр - 150 мм Диаметр посадочного отверстия - 23 мм Диаметр проволоки - 0.3 мм Тип проволоки - рифленая проволока" Кол-во: 15

"Позиция 399" "Круг зачистной по металлу, 150 х 6 х 22 мм, Премиум "Луга" Россия Основные характеристики: Бренд RUSSIA Диаметр 180 мм Посадка 22, 23 мм Толщина 6 мм Размер абразива F24" Кол-во: 15

"Позиция 400" "Набор сверл по металлу Milwaukee SHOCKWAVE IMPACT DUTY Titanium Drill Bit Set (15 шт)" Кол-во: 2

"Позиция 401" "Набор сверл по металлу ступенчатых TUNDRA, HSS, трехгранный хвостовик (3шт) Основные характеристики: 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм." Кол-во: 2

"Позиция 402" "Набор сверл по металлу HSS-Co (19 шт; 1-10 мм) Inforce 11-01-326" Кол-во: 2

"Позиция 403" "Набор зубил SDS+ 3 шт 1 пика, 2 пл. DEWALT DT60330" Кол-во: 2