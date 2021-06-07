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    Главная / Торги / Закупка запчастей и инструмента для спецтехники

    Закупка запчастей и инструмента для спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 17:0004.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105187Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей и инструмента для спецтехникиСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запчастей и инструмента для спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 11:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105187_от_07.06.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей и инструмента для спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 17:00 GMT +304.06.2021 17:0004.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105187Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей и инструмента для спецтехникиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105187Подведение итогов не позднее Закупка запчастей и инструмента для спецтехникиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105187Подведение итогов не позднее Закупка запчастей и инструмента для спецтехникиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей и инструмента для спецтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948838/name/60bdcff9d59612.76301610

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр из нержавеющей стали 304 1 1/2" L==120 сетка 0,15мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Встроенный фильтр - 4 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Веерный фильтр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "OXY-1100-OS V элемент фильтра 1 мкм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "OXY-1100-OS V элемент фильтра 1 мкм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "OXY-210-OS S элемент фильтра 0,01 мкм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Фильтрующий элемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Фильтрующий элемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Сепаратор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Фильтр грубой очистки воздуха"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Фильтр грубой очистки воздуха"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Встроенный элемент фильтра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Элемент встроенного фильтра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Элемент обратного фильтра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Всасывающий сепаратор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Фильтрующий элемент 1300 R 010 ON"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Сдвоенный фильтр NFD ON 1310 DAP 10 A 2.1/-RAL9005 (FL)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "ВОЗДУХОЗАБОРНИК EAB10P020GE16A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 1300 R 007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 0160 D 022"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Уплотнение крышки улитки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Backliner"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Прокладка выпускной трубы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Колонка разряда (на колонку)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Рабочее колесо 5V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Смазочный материал klubertemp YU 93-302 180u/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Фланцевая прокладка DN40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Фланцевая прокладка DN50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Фланцевая прокладка DN65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Встроенный фильтр - 4 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Охладитель 60х25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Уголь активный DGF 3 super 19 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Индикатор масла АКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Гидравлические шланги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "E30364-07-03-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Набор запасных прокладок"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Фотодетектор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Зажигательный электрод - нижний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Зажигательный электрод - верхний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Форсунка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Реле управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Топливный насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Соединитель топливного насоса - сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Электромагнитный клапан подачи топлива - в комплекте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "НТ соединители - зажигательные электроды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Лопасти рабочего колеса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Диск по стабилизации пламени"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Насос для циркуляции масла - стойка для подшипника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Корзина 100mm(4") MK2/3 1/16" отверстие"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Комплект уплотнителей DN100(4" ) фильтр двойной E.P."

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Клетка вращающаяся"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Решетка с клиновидными колосниками"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Фильтрующий элемент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Набор шлангов гидравлического блока питания (приводной агрегат сгущения)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС SKF-MPB-PUMP-1/1-1:20 -VGBN 12381703"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Верхняя дробящая броня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Комплект (заливка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Нижняя броня конуса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Гидравлический шланг в сборе EN853-2SN-1 1/2; 1 1/2-BSP-90-DEG-INT; 1 1/2-SAE3000-INT; L=1,5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Дыхательный клапан (основной редуктор)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Муфта двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Муфта ведомой шестерни, включая распорку"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Муфта двигателя проворота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Муфта переключаемой передачи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "ВИНТОВОЙ НАСОС GR55-SMT16B-380L-SN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС PGM640B0400BN1A4TT4T4B1B1G4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА FDR4/9.9.9.9 с контролером скорости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА FDL5/42+42+42+42+42 CCW с контроллером скорости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ RPKC-LAN-T-18A, 7-210 бар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ SPVF 50 A2 F1 A20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "НАГРЕВАТЕЛЬ 1500W-230/400-085/3.3000-L=750"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ XS612B1PAM12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ XS630B1MAL10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ V6R25F300 + AVM234SF132-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Набор сальников и уплотнительных колец редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Плита дробящая подвижной щеки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Плита, дробящая неподвижной щеки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Распорная плита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Механическое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Кольцо NBR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Кольцо EPDM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Втулка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Сальниковая набивка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Кольцо NBR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Кольцо износа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Механическое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Кольцо EPDM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Кольцо NBR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Механическое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Кольцо EPDM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Втулка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Кольцо EPDM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Втулка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Уплотнительное кольцо двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Компенсационное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 82300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 81075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 8925"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (4023/9)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "КРЫЛЬЧАТКА ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА (4023/4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 81250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "ФОНАРЬ НАСОСА (4023/5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 4775"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 200 x 3,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "САЛЬНИКОВАЯ КОРОБКА (2063/34N)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "УПЛОТНЕНИЕ Ø 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "КРЫЛЬЧАТКА (2161/177P)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "КОЛЬЦА MIM ВИТОН 150.180.15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "ПОДШИПНИК 6226 2Z C3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 81050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК ТИПА 29426-E1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК NU 2224 E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТИПА "НИЛОС" NUP 2224 AV"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 4700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 193"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Мембрана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Мембрана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Мембрана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Мембрана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Мембрана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Мембрана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Мембрана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Прокладка корпуса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Муфта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Комплект уплотнителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Комплект уплотнений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Комплект уплотнителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Комплект уплотнителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Ротор EN8 HCP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Статор, стандартный нитриловый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Главный вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Сальник - Соединительная тяга"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Кромочное уплотнение со стороны сальника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Кромочное уплотнение со стороны привода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Ротор EN8 HCP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Статор, стандартный нитриловый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Сальник - Соединительная тяга"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Кромочное уплотнение со стороны сальника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Кромочное уплотнение со стороны привода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Ротор EN8 HCP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Стратор нитрильный стандартный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Крышка сальника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Трансмиссионный вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Уплотнительное кольцо - сцепной рычаг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Кромочное уплотнение - Со стороны сальника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Кромочное уплотнение - Сторона привода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Ротор, нержавеющая сталь, высокая антикоррозийная защита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Статор, стандартный нитриловый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Основной вал, нерж.сталь, высок.антикор.защита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Соединительная тяга, нержавеющая сталь с уплотнительными кольцами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Соединительный стержень, нерж. Сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Сальник - Соединительная тяга"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Кромочное уплотнение со стороны сальника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Кромочное уплотнение со стороны привода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Ротор, нержавеющая сталь, высокая антикоррозийная защита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Статор, стандартный нитриловый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Набивочное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Крышка сальника, нерж.сталь, высокая антикоррозийная защита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Контргайка подшипника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Стопорная шайба подшипника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Основной вал, нерж.сталь, высок.антикор.защита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Соединительный стержень, нерж.сталь, в компл.с уплотнительными кольцами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Стопорная шайба крышки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Крышка стержня, нерж.сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Соединительный стержень, нерж.сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Манжетное уплотнение - сторона сальника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Манжетное уплотнение - сторона привода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Корпус"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Задний диск"

    Кол-во: 2

    "Позиция 209"

    "Вихревое колесо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Крышка вихревого колеса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Сальник"

    Кол-во: 6

    "Позиция 212"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Набивки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Уплотнительное кольцо (на уплотнительное кольцо)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Уплотнение крышки улитки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Backliner"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Крыльчатка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Сальник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Ограничитель фонаря"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Упаковочный набор из 4 штук (в комплекте)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Уплотнительное кольцо вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Уплотнительное кольцо рабочего колеса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Улитка лайнер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Уплотнение рамы улитки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Рабочее колесо 5VO-C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Экспеллер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Экспеллерное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Фонарь Кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Упаковка из 4 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Уплотнительное кольцо - вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Упаковка из 4 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Защитная пластина лайнер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Рабочее колесо 4VCG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Сальник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Впускной шарнир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Улитка лайнер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Уплотнение рамы улитки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Горло"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Разгрузочное соединение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Рабочее колесо - 3 VCG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Сальник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Сальник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Набивка сальника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Уплотнение крышки улитки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Рабочее колесо 5VC-M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Сальник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Набивка сальника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Уплотнение крышки улитки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Уплотнительное кольцо вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Srainer"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Выгрузка Y-образного элемента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Рабочее колесо 5VО-С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Уплотнение рамы улитки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Горло"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Разгрузочное соединение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Рабочее колесо - 3 VCG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Сальник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Втулка вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Ограничитель фонаря"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Набивка сальника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Ключ разводной CrV, 150 мм Барс Основные характеристики: Максимальное раскрытие губок: 20 мм Длина: 150 мм Длина в упаковке: 210 мм Ширина в упаковке: 65 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 289"

    "Ключ разводной CrV, 250 мм Барс Основные характеристики: Максимальное раскрытие губок: 30 мм Длина 250 мм Длина в упаковке 300 мм Ширина в упаковке 75 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 290"

    "Ключ разводной CrV, 300 мм Барс Основные характеристики: Максимальное раскрытие губок 35 мм Длина 300 мм Длина в упаковке 350 мм Ширина в упаковке 90 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 291"

    "Бокорезы 150 мм, усиленная система, Pro Matrix Основные характеристики: Тип бокорезы Длина 152 м Материал губок Cr-V Рукоятка двухкомпонентная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 292"

    "Длинногубцы прямые, Energies, 160 мм, двойной рычажный механизм Matrix Master Основные характеристики: Тип длинногубцы прямые Длина 180 мм Материал губок Cr-V Рукоятка обливная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 293"

    "Длинногубцы изогнутые Insulated, 160 мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix Professional Основные характеристики: Тип длинногубцы изогнутые Длина 160 мм Материал губок Cr-V Рукоятка двухкомпонентная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 294"

    "Зажим ручной, полукруглый захват, 180 мм Сибртех Технические характеристики: Материал сталь Длина 180 мм Тип упаковки пакет Длина в упаковке 180 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "Зажим ручной, 250 мм, полукруглый захват Sparta Основные характеристики: Материал сталь Длина 250 мм Длина в упаковке 220 мм Ширина в упаковке 64 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "Зажим ручной, усиленный, плоский захват, 225 мм Сибртех Основные характеристики: Зажим ручной, усиленный, плоский захват, 225 мм Сибртех"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "Зубило, 160 х 16 мм, оцинкованное Россия Основные характеристики: Длина 160 мм Материал рабочей части У7А Ширина рабочей части 16 мм Длина в упаковке 160 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 298"

    "Зубило, 200 х 20 мм, оцинкованное Россия Основные характеристики: Длина 200 мм Материал рабочей части У7А Ширина рабочей части 20 мм Длина в упаковке 200 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 299"

    "Киянка резиновая, 225 г, черная резина, фибергласовая рукоятка Matrix Основные характеристики: Боек круглый Диаметр бойка 45 мм Материал бойка резина Цвет бойка черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 300"

    "Клещи переставные, обливные рукоятки 180 мм Gross Основные характеристики: Длина 180 мм Рукоятка обливная Материал губок Cr-V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 301"

    "Клещи переставные Quattro-Gripp, самозажимной механизм, обливные рукоятки, хром-ванадий, 320 мм Gross Основные характеристики: Тип клещи переставные Длина 320 мм Рукоятка обливная Материал губок Cr-V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 302"

    "Клещи торцевые усиленные с рычажным механизмом, трехкомпонентные рукоятки, 200 мм Gross Основные характеристики: Тип клещи Рукоятка трехкомпонентная Материал губок сталь 60 Длина в упаковке 250 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 303"

    "Ключ динамометрический, 70-350 Нм, 1/2, CrV, хромированный Matrix Основные характеристики: Тип клещи Рукоятка трехкомпонентная Материал губок сталь 60 Длина в упаковке 250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Ключ динамометрический, 140-980 Нм, 3/4, CrV, хромированный Stels Основные характеристики: Тип щелчковый Размер присоединительного квадрата 3/4 дюйм Диапазон измерения от 140 Нм Диапазон измерения до 980 Нм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Набор ключей имбусовых HEX, 1,5-10 мм, CrV, 9 шт Matrix Основные характеристики: Тип набор HEX Форм-фактор Г-образный Минимальный размер 1, 5 мм Максимальный размер 10 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 306"

    "Ключ кольцевой ударный, 24 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 24 мм Размер max 24 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Ключ кольцевой ударный, 27 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 27 мм Размер max 27 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Ключ кольцевой ударный, 30 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 30 мм Размер max 30 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Ключ кольцевой ударный, 32 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 32 мм Размер max 32 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Ключ кольцевой ударный, 36 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 36 мм Размер max 36 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Ключ кольцевой ударный, 41 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 41 мм Размер max 41 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Ключ кольцевой ударный, 46 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 46 мм Размер max 46 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Ключ кольцевой ударный, 50 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 50 мм Размер max 50 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Ключ кольцевой ударный, 55 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 55 мм Размер max 55 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Ключ кольцевой ударный, 60 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 60 мм Размер max 60 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Ключ кольцевой ударный, 65 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 65 мм Размер max 65 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Ключ кольцевой ударный, 75 мм Сибртех Основные характеристики: Тип ударный Форма прямой Размер min 65 мм Размер max 65 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Набор ключей комбинированных, 6-22 мм, 12 шт Сибртех Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 6 мм Размер max 22 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 319"

    "Набор ключей комбинированных, трещеточных 8 шт Основные характеристики: Тип комбинированный трещоточный Форма прямой Размер min 8 мм Размер max 19 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Набор ключей комбинированных трещоточных, количество зубьев 100, СRV, 7 шт, 8-19 мм Основные характеристики: Тип комбинированный трещоточный Форма прямой Размер min 8 мм Размер max 19 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Набор ключей комбинированных, 6-32 мм, 25 шт, CrV, полированный хром Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 6 мм Размер max 32 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 322"

    "Ключ трубный Stillson, 2,0 х 254 мм Sparta Основные характеристики: Тип Stillson Длина 245 мм Марка стали углеродистая сталь 45 Номер ключа 2""

    Кол-во: 2

    "Позиция 323"

    "Ключ трубный Stillson, 2,5 х 350 мм Основные характеристики: Тип Stillson Длина 356 мм Марка стали углеродистая сталь 45 Номер ключа 2, 5""

    Кол-во: 2

    "Позиция 324"

    "Ключ трубный Stillson, 3.3 x 457 мм Основные характеристики: Тип Stillson Длина 457 мм Марка стали углеродистая сталь 45 Номер ключа 3, 3""

    Кол-во: 2

    "Позиция 325"

    "Ключ трубный рычажный 3/4, №0, CrV, тип "L" Matrix Основные характеристики: Длина в упаковке 290 мм Ширина в упаковке 60 мм Высота в упаковке 20 мм Вес 0.5 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 326"

    "Ключ-трещотка 1/2 с переключателем, CrV, хромированный Основные характеристики: Размер присоединительного квадрата 1/2 дюйм Особенности с трещоткой Длина в упаковке 250 мм Ширина в упаковке 50 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 327"

    "Ключ-трещотка 1/4 с переключателем, CrV, хромированный Основные характеристики: Размер присоединительного квадрата 1/4 дюйм Особенности с трещоткой Длина в упаковке 217 мм Ширина в упаковке 54 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 328"

    "Ключ-трещотка 3/8, 72 зуба, с быстрым сбросом, CrV Stels Основные характеристики: Размер присоединительного квадрата 3/8 дюйм Особенности с трещоткой Длина в упаковке 286 мм Ширина в упаковке 55 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 329"

    "Утконосы Mini, 125 мм, авторазжим, Pro Matrix Основные характеристики: Тип утконосы Длина 125 мм Материал губок Cr-V Рукоятка двухкомпонентная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 330"

    "Молоток слесарный optimal, 300 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка, квадратный боек Основные характеристики: Тип утконосы Длина 125 мм Материал губок Cr-V Рукоятка двухкомпонентная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 331"

    "Набор торцевых головок, квадрат 3/4, 12 гранные головки 19 х 50 мм, 20 предметов, в металлическом боксе Matrix Основные характеристики: Тип замка металл Количество предметов 20 Минимальный размер головки 19 мм Максимальный размер головки 50 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Набор торцевых головок, квадрат 1/2, головки 10-22 мм, удлиненные, 10 предметов Основные характеристики: Тип замка металл Количество предметов 10 Минимальный размер головки 10 мм Максимальный размер головки 22 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Набор удлиненных торцевых головок 3/8, шестигранные, CrV, 10 шт, 8-19 мм Основные характеристики: Тип замка металл Количество предметов 10 Минимальный размер головки 10 мм Максимальный размер головки 22 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Набор надфилей алмазных 140 х 70 х 3 мм, 10 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Набор надфилей алмазных, 140 х 50 х 3 мм, 10 шт Сибртех"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Набор напильников 200 мм, 5 шт, двухкомпонентная рукоятка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Набор отверток "Point", CrV, двухкомпонентные рукоятки, 6 шт Основные характеристики: Тип алмазные Тип наконечника SL, PH Количество предметов 6 Форма рукоятки прямая Количество компонентов в рукоятке 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 338"

    "Плоскогубцы Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, двухкомпонентные рукоятки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 339"

    "Плоскогубцы Nickel, 180 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Основные характеристики: Тип плоскогубцы Длина 180 мм Материал губок сталь 45 Рукоятка двухкомпонентная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 340"

    "Набор съемников стопорных колец TUNDRA, 170 мм, 4 шт. Основные характеристики: Назначение Для стопорных колец Размер упаковки 29 см × 25 см × 2 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 341"

    "Набор комбинированных трещоточных ключей 72 зуба 17 предметов Jonnesway"

    Кол-во: 2

    "Позиция 342"

    "Тиски слесарные, 200 мм, поворотные, с наковальней Основные характеристики: Тип слесарные Рабочий ход 150 мм Ширина губок 200 мм Функция поворота да"

    Кол-во: 2

    "Позиция 343"

    "Трубогиб гидравлический, 1/2-2", 12 т, в комплекте с башмаками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Набор резьбонарезной RIDGID 11R 1/2-1 1/4 BSPT Набор резьбонарезной RIDGID 11R 1/2-1 1/4 BSPT НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ RIDGID 11R 1/2-1 1/4 BSPT Диаметр труб, дюйм 1/2 - 1 1/4 Направление резьбы Правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Набор метчиков и плашек М2-М18, 110 шт, металлический кейс Основные характеристики: Тип металлический Марка стали 9ХС Длина в упаковке 600 мм Ширина в упаковке 420 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Ключ комбинированный 10 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 10 мм Размер max 10 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 347"

    "Ключ комбинированный 11 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 11 мм Размер max 11 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 348"

    "Ключ комбинированный 12 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 12 мм Размер max 12 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 349"

    "Ключ комбинированный 13 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 13 мм Размер max 13 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 350"

    "Ключ комбинированный 14 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 14 мм Размер max 14 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 351"

    "Ключ комбинированный 15 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 15 мм Размер max 15 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 352"

    "Ключ комбинированный, 16 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 16 мм Максимальный размер 16 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 353"

    "Ключ комбинированный 17 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 17 мм Размер max 17 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 354"

    "Ключ комбинированный, 18 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 18 мм Максимальный размер 18 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 355"

    "Ключ комбинированный 19 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 19 мм Размер max 19 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 356"

    "Ключ комбинированный, 20 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 20 мм Максимальный размер 20 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Ключ комбинированный, 21 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 21 мм Максимальный размер 21 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 358"

    "Ключ комбинированный 22 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 22 мм Размер max 22 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Ключ комбинированный, 23 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 23 мм Максимальный размер 23 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Ключ комбинированный 24 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 24 мм Размер max 24 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 361"

    "Ключ комбинированный, 25 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 25 мм Максимальный размер 25 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 362"

    "Ключ комбинированный, 26 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 26 мм Максимальный размер 26 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 363"

    "Ключ комбинированный 27 мм, CrV, холодный штамп Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 27 мм Размер max 27 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 364"

    "Ключ комбинированный, 28 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 28 мм Максимальный размер 28 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 365"

    "Ключ комбинированный, 30 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 30 мм Максимальный размер 30 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 366"

    "Ключ комбинированный, 32 мм, CrV, антислип Основные характеристики: Тип комбинированный Минимальный размер 32 мм Максимальный размер 32 мм Марка стали CrV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 367"

    "Ключ комбинированный, 36 мм, CrV, полированный хром Основные характеристики: Тип комбинированный Форма прямой Размер min 36 мм Размер max 36 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 368"

    "Сумка-пояс двойная, 20 карманов, держатель для молотка Matrix Основные характеристики: Материал полиэстер Количество карманов 20 Длина в упаковке 560 мм Ширина в упаковке 410 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 369"

    "KRAFT / Набор Г-образных ключей TORX 9шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "Набор выколоток, 9 предметов KING TONY 1009PR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Нож канцелярский 9 мм Mastercut, алюминиевый корпус Основные характеристики: Состав металла: пластик Вес: 46 гр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 372"

    "Съемник подшипника 3-х лапый 3"(75мм) Gigant PB-75 механический Вес, кг 0,39 Max ширина рабочего пространства, мм 80 Привод механический Количество лап 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 373"

    "Съемник подшипника 3-х лапый 3"(150мм) Gigant PB-150 механический Вес, кг 1,33 Max ширина рабочего пространства, мм 150 Привод механический Количество лап 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "Съемник подшипника 3-х лапый 3"(200мм) Gigant PB-200 механический Вес, кг 2,17 Max глубина рабочего пространства, мм 80 Max ширина рабочего пространства, мм 200 Привод механический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Съемник двух-трехлапый переставной гидравлический 20т (захват: 100-350мм) с выносным насосом Forsage Основные характеристики: Особенности Максимальная глубина захвата-205мм; Ход штока-70мм; захват: 100-350мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Съемник двух-трехлапый переставной гидравлический 30т (захват: 150-400мм) с выносным насосом Rock Force RF-6590830H Основные характеристики: Максимальная глубина захвата-220мм; Ход штока-70мм; Захват: 150-400мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Таль ручная рычажная 1.5 т Основные характеристики: Грузоподъемность: 1,5 тн Длина цепи: 3 м Калибр цепи: 8*24 мм Масса: 14 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "Таль ручная рычажная 3 тн Основные характеристики: Грузоподъемность: 3 тн Длина цепи: 3 м (возможность увеличения высоты подъема до 24 м) Калибр цепи: 10*30 мм Масса: 23 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "Таль ручная (ТРШ, ТРШС, HSZ-C) 1 тн 3 м Основные характеристики: Тяговое усилие: 1 тн Высота подъема: 3 м Калибр цепи: 6*18 мм Масса: 11 кг Строительная высота: 317 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Ручная таль (ТРШ, ТРШС, HSZ-C) 3 тн Основные характеристики: Тяговое усилие: 3 тн Высота подъема: 3 м Калибр цепи: 8*24 мм (полиспаст) Масса: 24 кг Строительная высота: 486 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "ТКВА 40 Высокоточный инструмент для выверки шкивов для клиновых ремней"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Гидравлический цилиндр с ручным насосом SCR55H, 5 тонн, 5 дюймов, комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Гидравлический цилиндр с ручным насосом SCR102H, 10 тонн, ход поршня 2,13 дюйма, комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Угловая шлифмашина DEWALT DWE496, 230 мм, 2600 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "Угловая шлифовальная машина DEWALT DWE4557, 180 мм, 2400 Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 386"

    "Пневматический ударный гайковерт 1/2 дюйма Ombra OMP11281"

    Кол-во: 2

    "Позиция 387"

    "Пневматический ударный гайковерт 3/4 дюйма AV Stee AV-741402"

    Кол-во: 2

    "Позиция 388"

    "Аккумулятор DEWALT DCB181, 1.5 А·ч, 18 В, XR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 389"

    "Универсальное зарядное устройство для аккумулятора 10.8В/12В/14.4В/18В DEWALT DCB115"

    Кол-во: 1

    "Позиция 390"

    "Пила монтажная DEWALT D28730, под абразивные диски, 2300 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 20X30 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 15X30 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 16X30 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 17X30 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "КОЛЬЦЕВАЯ ФРЕЗА (ПОЛОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО) EUROBOOR HCS, СТАЛЬ HSS, 18X30 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 396"

    "Круг отрезной по металлу “Rodex” (230mm) Основные характеристики: Круг отрезной по металлу Внешний диаметр диска - 230 мм Посадочный диаметр - 22 мм Толщина - 1.6 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 397"

    "Круг отрезной по металлу “Rodex” (180mm) Основные характеристики: Круг отрезной по металлу Внешний диаметр диска - 180 мм Посадочный диаметр - 22 мм Толщина - 1.6 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 398"

    "Щетка по металлу прямая (мягкая) (150мм) Основные характеристики: Диаметр - 150 мм Диаметр посадочного отверстия - 23 мм Диаметр проволоки - 0.3 мм Тип проволоки - рифленая проволока"

    Кол-во: 15

    "Позиция 399"

    "Круг зачистной по металлу, 150 х 6 х 22 мм, Премиум "Луга" Россия Основные характеристики: Бренд RUSSIA Диаметр 180 мм Посадка 22, 23 мм Толщина 6 мм Размер абразива F24"

    Кол-во: 15

    "Позиция 400"

    "Набор сверл по металлу Milwaukee SHOCKWAVE IMPACT DUTY Titanium Drill Bit Set (15 шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 401"

    "Набор сверл по металлу ступенчатых TUNDRA, HSS, трехгранный хвостовик (3шт) Основные характеристики: 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "Набор сверл по металлу HSS-Co (19 шт; 1-10 мм) Inforce 11-01-326"

    Кол-во: 2

    "Позиция 403"

    "Набор зубил SDS+ 3 шт 1 пика, 2 пл. DEWALT DT60330"

    Кол-во: 2

    "Позиция 404"

    "Универсальные наколенники Зубр СТАНДАРТ 2 в 1 11527 Основные характеристики: Единица товара: Штука Вес, кг: 0,06 Длина, мм: 240 Ширина, мм: 150 Высота, мм: 30"

    Кол-во: 4

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    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
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