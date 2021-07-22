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    Главная / Торги / Скиммеры (ЗП №481918)

    Скиммеры (ЗП №481918)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2021 15:3022.07.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105831Дата и время окончания срока приема заявок СкиммерыЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105831

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    481918

    Наименование закупки

    Скиммеры (ЗП №481918)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2_Типовая_спецификация_к_договору.doc

    3.1_УВЕДОМЛЕНИЕ.docx

    3._Документация_ГПБ..doc

    1._Договор_2021__поставка_на_ЧМК.doc

    ТЗ_1.docx

    ТЗ_2.docx

    ТЗ_3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NikitaBochkarev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарев Никита Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Скиммеры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2021 15:30 GMT +322.07.2021 15:3022.07.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105831Дата и время окончания срока приема заявок СкиммерыЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2021 10:0029.07.2021 10:0029.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105831Подведение итогов не позднее СкиммерыЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.202129.07.2021 10:0029.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105831Подведение итогов не позднее СкиммерыЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Скиммеры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОЛЛЕКТОР U2 СКИММЕРОВ 1U/1UV/1S 14М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "РЕМКОМПЛЕКТ СКИММЕРА 1UV"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "СКИММЕР S100 С МАСЛОПРИЕМН.ЕМКОСТЬЮ 380V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "СКИММЕР FRIESS OIL SKIMMER 1UV КОМПЛЕКТ"

    Кол-во: 4

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2021 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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