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Номер извещения
ГП105190
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА: Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.05.2021 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660127, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ 9 МАЯ, ДОМ 5, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 5, корп. 1
Контактный телефон
+7 391 228-72-90
Факс
Адрес электронной почты
tender@invtrade.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демехина Александра Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105190Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 18:0019.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105190Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»Красноярск
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 19:5921.05.2021 19:5921.05.2021 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105190Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»Красноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИНВЕСТТРЕЙД
Все закупки и тендеры ИНВЕСТТРЕЙД
Адрес местонахождения
660127, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ 9 МАЯ, ДОМ 5, КОРПУС 1,
660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 5, корп. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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