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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА: Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА: Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105190Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105190

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА: Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___5__График_производства_работ_.xlsx

    1._Извещение.docx

    Приложение___6_к_Документации_о_закупке.docx

    2._Документация_о_закупке_запроса_предложений.docx

    Приложение___2__Техническое_задание_.docx

    Приложение___4__Ведомость_объемов_работ_.xls

    Приложение___3__Проект_Договора_.docx

    2._Документация_о_закупке_запроса_предложений.docx

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ИНВЕСТТРЕЙД

    Юридический адрес

    660127, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ 9 МАЯ, ДОМ 5, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 5, корп. 1

    Контактный телефон

    +7 391 228-72-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@invtrade.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демехина Александра Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 18:00 GMT +319.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105190Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 18:0019.05.2021 18:0019.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105190Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 19:5921.05.2021 19:5921.05.2021 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105190Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 19:5921.05.2021 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105190Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИНВЕСТТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ИНВЕСТТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    660127, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ 9 МАЯ, ДОМ 5, КОРПУС 1,

    660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 5, корп. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение___3__Проект_Договора_.docx

    14.05.2021

    1._Извещение.docx

    14.05.2021

    2._Документация_о_закупке_запроса_предложений.docx

    14.05.2021

    Приложение___1_к_Документации_о__закупке.docx

    14.05.2021

    Приложение___4__Ведомость_объемов_работ_.xls

    14.05.2021

    Приложение___5__График_производства_работ_.xlsx

    14.05.2021

    Приложение___6_к_Документации_о_закупке.docx

    14.05.2021

    Приложение___2__Техническое_задание_.docx

    14.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933749/name/60ab1e18a0c9a1.77192542

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по устройству временного быстровозводимого мобильного здания «Штаб строительства»"

    Кол-во: 1

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