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Номер извещения
ГП105179
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реле промежуточное
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.05.2021 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 123 22-83723 доб. 227
Факс
Адрес электронной почты
Ekaterina.Nikolskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Никольская Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реле промежуточное РПУ-2-У3Б, катушка-110V (2з+2р+2п)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 08:00 GMT +313.05.2021 08:0013.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105179Дата и время окончания срока приема заявок Реле промежуточное РПУ-2-У3Б, катушка-110V (2з+2р+2п)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2021 08:0013.05.2021 08:0013.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105179Дата и время вскрытия заявок Реле промежуточное РПУ-2-У3Б, катушка-110V (2з+2р+2п)Колпино
Подведение итогов не позднее
13.07.2021 08:0013.07.2021 08:0013.07.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105179Подведение итогов не позднее Реле промежуточное РПУ-2-У3Б, катушка-110V (2з+2р+2п)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реле промежуточное РПУ-2-У3Б, катушка-110V (2з+2р+2п)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Кол-во: 30
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