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Номер извещения
ГП105175
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация и сопровождение тест-драйва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Почтовый адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Контактный телефон
+7 917 593-52-09
Факс
+7 84374 5-26-41
Адрес электронной почты
ekaterina.kosterina@daimler.com
Ф.И.О. контактного лица
Костерина Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация и сопровождение тест-драйва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 23:00 GMT +331.05.2021 23:0031.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105175Дата и время окончания срока приема заявок Организация и сопровождение тест-драйваМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 23:0030.06.2021 23:0030.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105175Подведение итогов не позднее Организация и сопровождение тест-драйваМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация и сопровождение тест-драйва
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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