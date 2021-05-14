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    Главная / Торги / Оборудование (Клапан)

    Оборудование (Клапан)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105172Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газового оборудованияОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105172

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование (Клапан)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.05.2021 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105172_second_parts_protocol.rtf

    Перечень_документов.pdf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Извещение__УГО_101_Клапана.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-20

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    V.Zinger@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зингер Виктория Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105172Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газового оборудованияОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105172Дата и время вскрытия заявок Поставка газового оборудованияОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105172Подведение итогов не позднее Поставка газового оборудованияОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газового оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке во втором квартале 2021 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950196/name/60bf2f4981ee95.15661100

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапана с фишками на газ и кислород (нормально закрыт) типа burkert 6213A 10.0 NBR M5 G 3/8 PNO – 10bar 24V DC (пост.напр) 8–10W"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Концевики МП2106ЛУХЛЗ 660V – 400V = 16A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Контроллер высоты AR300/240W EOO-294312 (для коллекторного двигателя 24 DС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Контроллер высоты AR300/240W EOO-294312 (для коллекторного двигателя 24 DС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Клапан сброса (нормально закрыт) типа burkert 6213A 10.0 NBR G 1/2 PNO – 10bar 24V АC 50HZ 16W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Контроллер высоты Messer Griesheim Artikel: sensomat PAN/NV200 Sachnr: 768.08.10 Seriennr PE500179 24V DC / 300 Ma"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Клапана (нормально закрыт) типа burkert 6213A 10.0 NBR М5 G 3/8 PNO – 10bar 24V 50HZ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Концевики типа SAIA SWISS MADE MILTAC"

    Кол-во: 4

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