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Номер извещения
32110260904
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники »
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.05.2021 10:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
Почтовый адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 4855 23-96-95 доб. 3
Факс
+7 4855 32-75-33
Адрес электронной почты
sla@vodarybinsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шашко Лариса Александровна
Место рассмотрения предложений
Рыбинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники »
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.05.202114.05.2021 23:0014.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260904Подведение итогов не позднее Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники » Рыбинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники »
Начальная цена
2 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
41.10.10.000
41.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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