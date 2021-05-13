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    Главная / Торги / Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники »

    Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники »

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260904Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники » РыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260904

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники »

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 10:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора_проектирование_каменники.doc

    Конкурсная_документация_проектирование_Каменники.docx

    ПРОТОКОЛ_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 4855 23-96-95 доб. 3

    Факс

    +7 4855 32-75-33

    Адрес электронной почты

    sla@vodarybinsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шашко Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники »

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202114.05.2021 23:0014.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260904Подведение итогов не позднее Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники » Рыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Водопровод от микрорайона Волжский в городе Рыбинске Ярославской области до поселка Каменники »

    Начальная цена

    2 700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/925852/name/609e206de24a18.79563477

    14.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во: 1.00000

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