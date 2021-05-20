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Номер извещения
ГП105170
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трубы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-66-45
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
I.Zhemanova@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жеманова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Орск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаОрск
Подведение итогов не позднее
24.05.2021 14:0024.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105170Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаОрск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка по заявке не позднее 5 июня 2021 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
24.20.13
24.20
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 231
Кол-во: 100
Кол-во: 48
Кол-во: 54
Кол-во: 225
Кол-во: 69
Кол-во: 91
Кол-во: 391
Кол-во: 100
Кол-во: 80
Кол-во: 88
Кол-во: 365
Кол-во: 302
Кол-во: 700
Кол-во: 240
Кол-во: 280
Кол-во: 4200
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