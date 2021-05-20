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    Главная / Торги / Трубы

    Трубы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Трубы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105170_second_parts_protocol.rtf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Изв___102_УГО_трубы.docx

    Перечень_документов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-45

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Zhemanova@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жеманова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаОрск

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 14:0024.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105170Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105170Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке не позднее 5 июня 2021 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950118/name/60bf29e1b60ac2.25223836

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 10х2,2 ГОСТ 3262-75 /Ст3пс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Труба 57х3,5ГОСТ10704-78/ст 3 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 231

    "Позиция 3"

    "Труба 140х4,5 ГОСТ 10704-78/ ст 3 10705-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Труба 38х6 ГОСТ 8734-75/ В20 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "Труба 45х5,5 ГОСТ 8734-75/ В20 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 54

    "Позиция 6"

    "Труба 40х25х2 ГОСТ 8645-68/В10 ГОСТ 13663-86"

    Кол-во: 225

    "Позиция 7"

    "Труба 40х25х2,5 ГОСТ 8645-68/В10 ГОСТ 13663-86"

    Кол-во: 69

    "Позиция 8"

    "Труба 50х40х2,5 ГОСТ 8645-68/В10 ГОСТ 13663-86"

    Кол-во: 91

    "Позиция 9"

    "Труба 50х40х3 ГОСТ 8645-68/В10 ГОСТ 13663-86"

    Кол-во: 391

    "Позиция 10"

    "Труба 57х12 ГОСТ 8732-78/ В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Труба 60х6 ГОСТ 8732-78/ В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 80

    "Позиция 12"

    "Труба 76х5 ГОСТ 8732-78/ В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 88

    "Позиция 13"

    "Труба 89х22 ГОСТ 8732-78/ В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 365

    "Позиция 14"

    "Труба 114х12 ГОСТ 8732-78/ В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 302

    "Позиция 15"

    "Труба 180х32 ГОСТ 8732-78/ В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 700

    "Позиция 16"

    "Труба 325х10 ГОСТ 8732-78/ В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 240

    "Позиция 17"

    "Труба 377х10 ГОСТ 8732-78/ В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 280

    "Позиция 18"

    "Труба 426х36 ст 20 ТУ14-3Р-50-2001"

    Кол-во: 4200

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