www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110261285
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку разъединителей согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.05.2021 14:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 912 320-53-84
Факс
--
Адрес электронной почты
OksanaSolomatova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соломатова Оксана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка разъединителей в комплекте с приводами согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка разъединителей в комплекте с приводами согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
17 442 108,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки DDP (г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14, склад ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»), согласно Инкотермс 2010, публикация Международной торговой палаты № 715.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
27.12.10.120
27.12
Документация лота
Кол-во: 16.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.