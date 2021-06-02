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Номер извещения
32110260823
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (АКР)
Дата публикации
05.05.2021 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2021 10:00 GMT +302.06.2021 10:0002.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2021 10:0002.06.2021 10:0002.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260823Дата и время вскрытия заявок Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.06.2021 16:0007.06.2021 16:0007.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260823Подведение итогов не позднее Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часов
Начальная цена
35 365 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
110000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- 141426, Московская обл., г. Химки, 1-й Северный проезд, владение 4, стр. 2; - 196210 г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.15, склад авиакомпании; - 141720, Московская обл., г. Долгопрудный, микрорайон Павельцево, Новое шоссе, д. 36А, стр. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
32.9
32.9
Документация лота
Кол-во: 110000.00000
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