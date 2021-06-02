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    Главная / Торги / Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часов

    Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 10:0002.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часовСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    05.05.2021 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_изменении__.pdf

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    Документация_о_закупке.docx

    ПКК_227___21_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия готовые, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2021 10:00 GMT +302.06.2021 10:0002.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часовСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2021 10:0002.06.2021 10:0002.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260823Дата и время вскрытия заявок Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часовСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2021 16:0007.06.2021 16:0007.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260823Подведение итогов не позднее Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часовСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 16:0007.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260823Подведение итогов не позднее Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часовСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дорожных наборов для пассажиров Бизнес класса на рейсы свыше 6 часов

    Начальная цена

    35 365 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    110000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 141426, Московская обл., г. Химки, 1-й Северный проезд, владение 4, стр. 2; - 196210 г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.15, склад авиакомпании; - 141720, Московская обл., г. Долгопрудный, микрорайон Павельцево, Новое шоссе, д. 36А, стр. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на основании полученных товарной накладной или УПД, счета и счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    32.9

    Изделия готовые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.9

    Производство изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952072/name/60c0b95cd4a767.06901044

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 110000.00000

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