www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105171
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлопрокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 130
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Yushkov_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлопрокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105171Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат Москва
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105171Подведение итогов не позднее Металлопрокат Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопрокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара указано в Техническом заданию. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Вороновой Валерии Юрьвне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: voronova_v@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Дрейера д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
28.14.1
24.10.71.130
24.20.13
24
Документация лота
Кол-во: 1.3141
Кол-во: 29.3149
Кол-во: 0.0156
Кол-во: 2.67224
Кол-во: 1.0886
Кол-во: 0.3161
Кол-во: 0.8439
Кол-во: 2.0724
Кол-во: 0.1776
Кол-во: 4.051
Кол-во: 2.23744
Кол-во: 0.14625
Кол-во: 7.73266
Кол-во: 0.09884
Кол-во: 3.58199
Кол-во: 13.22184
Кол-во: 1.44288
Кол-во: 11.82
Кол-во: 0.08304
Кол-во: 1.472
Кол-во: 10.74658
Кол-во: 0.0768
Кол-во: 4.27056
Кол-во: 1361.95812
Кол-во: 0.70145
Кол-во: 1.456
Кол-во: 0.146
Кол-во: 0.721
Кол-во: 0.257
Кол-во: 0.5308
Кол-во: 1.005
Кол-во: 0.348
Кол-во: 0.0639
Кол-во: 5.87788
Кол-во: 0.0467
Кол-во: 0.144
Кол-во: 0.108
Кол-во: 6.026
Кол-во: 1.0496
Кол-во: 21.9584
Кол-во: 0.12394
Кол-во: 42.27904
Кол-во: 113.53875
Кол-во: 0.08188
Кол-во: 12.405
Кол-во: 0.12017
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.207
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.