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    Главная / Торги / Металлопрокат

    Металлопрокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105171Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105171

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_на_поставку_МП_ЭТП.pdf

    Приложение__2_к_ТЗ.DOCX

    Приложение__1_к_ТЗ.DOCX

    ТЗ.pdf

    Договор_поставки__МРТС_покупатель__шаблон_по_исполнению_госконтракта_с_Р....docx

    Запрос_Форма_2_ТКП.xlsx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105171Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105171Подведение итогов не позднее Металлопрокат Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105171Подведение итогов не позднее Металлопрокат Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом заданию. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Вороновой Валерии Юрьвне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: voronova_v@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 30 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    24.10.71.130

    Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей

    24.20.13

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/966239/name/60d57b01347848.07119430

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура класса d 10 А500С"

    Кол-во: 1.3141

    "Позиция 2"

    "Арматура класса d 12 А500С"

    Кол-во: 29.3149

    "Позиция 3"

    "Арматура класса d 16 А240"

    Кол-во: 0.0156

    "Позиция 4"

    "Арматура класса d 16 А500С"

    Кол-во: 2.67224

    "Позиция 5"

    "Арматура класса d 20 А500С"

    Кол-во: 1.0886

    "Позиция 6"

    "Арматура класса d 6 А240"

    Кол-во: 0.3161

    "Позиция 7"

    "Арматура класса d 8 A240"

    Кол-во: 0.8439

    "Позиция 8"

    "Арматура класса d 8 А500С"

    Кол-во: 2.0724

    "Позиция 9"

    "Арматура класса d16 А400"

    Кол-во: 0.1776

    "Позиция 10"

    "Двутавр I20Ш1 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 4.051

    "Позиция 11"

    "Двутавр Ι25Ш1 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 2.23744

    "Позиция 12"

    "Двутавр Ι30К1 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.14625

    "Позиция 13"

    "Двутавр Ι30Ш1 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 7.73266

    "Позиция 14"

    "Двутавр Ι35Ш2 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.09884

    "Позиция 15"

    "Лист металлический горячекатаный 10 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 3.58199

    "Позиция 16"

    "Лист металлический горячекатаный 12 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 13.22184

    "Позиция 17"

    "Лист металлический горячекатаный 16 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.44288

    "Позиция 18"

    "Лист металлический горячекатаный 20 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 11.82

    "Позиция 19"

    "Лист металлический горячекатаный 24 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.08304

    "Позиция 20"

    "Лист металлический горячекатаный 30 мм из стали марки С345- 3 по ГОСТ 27772-88; с контролируемым свойством поперёк проката «Z25»."

    Кол-во: 1.472

    "Позиция 21"

    "Лист металлический горячекатаный 30 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 10.74658

    "Позиция 22"

    "Лист металлический горячекатаный 4 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.0768

    "Позиция 23"

    "Лист металлический горячекатаный 40 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 4.27056

    "Позиция 24"

    "Лист металлический горячекатаный 5 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1361.95812

    "Позиция 25"

    "Лист металлический горячекатаный 6 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.70145

    "Позиция 26"

    "Лист металлический горячекатаный 8 мм из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.456

    "Позиция 27"

    "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 40х40х4 по ГОСТ 30245-2003 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.146

    "Позиция 28"

    "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 60х60х4 по ГОСТ 30242-2003 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.721

    "Позиция 29"

    "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 80х80х5 по ГОСТ 30242-2003 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.257

    "Позиция 30"

    "Профиль стальной гнутый замкнутый квадратный 150x150x8 по ГОСТ 30245-2003 из стали С345-3 по ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.5308

    "Позиция 31"

    "Профиль стальной гнутый замкнутый сварной квадратного сечения 60х60х5 по ГОСТ 27772-88из стали С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.005

    "Позиция 32"

    "Профиль стальной гнутый замкнутый сварной квадратного сечения 80х80х5 по ГОСТ 30245-2003 из стали С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.348

    "Позиция 33"

    "Сварной настил SP 34x38/30x5/S4, Zn, тип А из стали Ст3 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.0639

    "Позиция 34"

    "Сварной настил SP 34x38/60x5/S4, Zn, тип А из стали Ст3 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 5.87788

    "Позиция 35"

    "Труба стальная гнутая замкнутая сварная квадратная 102х2 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.0467

    "Позиция 36"

    "Труба стальная гнутая замкнутая сварная квадратная 120x6 по ГОСТ 30245-2003 из стали марки C345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.144

    "Позиция 37"

    "Труба стальная гнутая замкнутая сварная квадратная 76х5 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.108

    "Позиция 38"

    "Труба профильная 160х160х6"

    Кол-во: 6.026

    "Позиция 39"

    "Труба стальная электросварная прямошовная Ø159x8 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1.0496

    "Позиция 40"

    "Труба стальная электросварная прямошовная Ø219x8 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 21.9584

    "Позиция 41"

    "Труба стальная электросварная прямошовная Ø273x5 по ГОСТ 10704-91 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.12394

    "Позиция 42"

    "Труба стальная электросварная прямошовная Ø325x8 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 42.27904

    "Позиция 43"

    "Труба стальная электросварная прямошовная Ø325x9 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 113.53875

    "Позиция 44"

    "Труба стальная электросварная прямошовная Ø508x5 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.08188

    "Позиция 45"

    "Труба стальная электросварная прямошовная Ø630x9 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 12.405

    "Позиция 46"

    "Уголки стальные горячекатаные равнополочные 50x5 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.12017

    "Позиция 47"

    "Уголки стальные горячекатаные равнополочные 75х6 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 48"

    "Швеллер стальной горячекатаный 16П по ГОСТ 8240-97 из стали марки С345-3 по ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.207

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