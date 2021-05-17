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    Главная / Торги / Закупка бульдозера

    Закупка бульдозера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бульдозераКрасногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105166

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка бульдозера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    05.05.2021 09:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОБРАЗЦЫ_ФОРМ_ДОКУМЕНТОВ_ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ_УЧАСТНИКАМИ_ЗАКУПКИ.docx

    ТЗ_на_поставку_бульдозера.docx

    Документация_квалификационного_отбора__Бульдозер_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Региональный оператор
    Все закупки и тендеры УК Региональный оператор

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    RRudychik@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудычик Роман Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бульдозера

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105166Подведение итогов не позднее Поставка бульдозераКрасногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бульдозера

    Начальная цена

    25 457 695,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖКХ
    Все закупки и тендеры ПЖКХ

    Адрес местонахождения

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.92.21.110

    Бульдозеры на гусеничных тракторах

    Классификатор ОКВЭД2

    45.19

    Торговля прочими автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах"

    Кол-во: 1

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