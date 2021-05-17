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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105166
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка бульдозера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
05.05.2021 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13
Контактный телефон
+7 499 455-17-43
Факс
--
Адрес электронной почты
RRudychik@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудычик Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бульдозера
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бульдозера
Начальная цена
25 457 695,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,
420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8
28.92.21.110
45.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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