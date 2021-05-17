Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260869Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260869

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЧФ МЭ/34

    Наименование закупки

    Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК__32110260869_523_от_02.06.2021.pdf

    Протокол_32110260869.pdf

    Протокол_32110260869_533.pdf

    Внесение_изменений.docx

    Закупочная_документация.7z

    Протокол_ЗК_доп._согл.__1_перенос_сроков.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 912 478-40-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    OlgaGilyazova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гилязова Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260869Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 12:0004.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260869Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260869Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    2 494 204,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим зданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.100

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/945953/name/60b8792c9f0363.05385834

    03.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946501/name/60b8b985812d39.89268172

    03.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/953884/name/60c302c15dbd41.21097351

    11.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/973675/name/60e2c66fb24255.90430307

    05.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению БГ№6 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012101
    Оказание услуг по разработке проекта и получению разрешительной документации на обустройство водозаборного пункта на р. Сармикэцятарка для нужд ООО «ГСП-2»
    Оказание услуг по разработке проекта и получению разрешительной документации на обустройство...
    584473
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО МЗИК
    Запрос (ценовых) котировок № 32211069256
    Разработка рабочей документации на Техническое перевооружение ОПО "Участок литейный по производству подъемно-транспортного оборудования и автомобилей специального назначения" и ОПО "Сеть газопотребления ПАО "МЗИК" в части замены поста газового цеха №28
    Разработка рабочей документации на Техническое перевооружение ОПО "Участок литейный по...
    591676
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    529 735
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211068132
    Оказание услуг по разработке проектной документации на замену счетчика газа для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева
    Оказание услуг по разработке проектной документации на замену счетчика газа для нужд РХТУ им....
    591644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    145 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211065858
    МИ №91М/МИ - Разработка проектной документации "Модернизация системы пожарной сигнализации помещений мазутонасосных станций Мурманской ТЭЦ и Южной котельной" для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"
    МИ №91М/МИ - Разработка проектной документации "Модернизация системы пожарной сигнализации...
    591377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    242 280
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить