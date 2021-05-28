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Номер извещения
32110260792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО «Порт Мечел – Темрюк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
VoroninaOV@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронина Ольга Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
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Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 13:00 GMT +328.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260792Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"Темрюк
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 16:0004.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260792Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"Темрюк
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260792Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"Темрюк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"
Начальная цена
288 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с п.1.6 Технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
38.2
38.2
Документация лота
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