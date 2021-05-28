Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"

Дата и время окончания срока приема заявок

Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Условия оплаты: отсрочка 90 календарных дней (для СМСП 15 рабочих дней) - Рекомендовано; Условия выполнения работ в соответствии с п.1.5-1.11, п.2, п.3 Технического задания.

В соответствии с п.1.6 Технического задания.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства" Кол-во:

"Позиция 2" "лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства" Кол-во:

"Позиция 3" "отходы минеральных масел индустриальных" Кол-во:

"Позиция 4" "отходы минеральных масел трансмиссионных" Кол-во:

"Позиция 5" "отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены" Кол-во:

"Позиция 6" "отходы синтетических и полусинтетических масел моторных" Кол-во:

"Позиция 7" "отходы синтетических масел компрессорных" Кол-во:

"Позиция 8" "песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)" Кол-во:

"Позиция 9" "обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)" Кол-во:

"Позиция 10" "шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные" Кол-во:

"Позиция 11" "фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные" Кол-во:

"Позиция 12" "шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов" Кол-во:

"Позиция 13" "отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)" Кол-во:

"Позиция 14" "тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)" Кол-во:

"Позиция 15" "тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)" Кол-во:

"Позиция 16" "тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими" Кол-во:

"Позиция 17" "инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)" Кол-во:

"Позиция 18" "тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)" Кол-во:

"Позиция 19" "покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные" Кол-во:

"Позиция 20" "фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные" Кол-во:

"Позиция 21" "осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%" Кол-во:

"Позиция 22" "фильтрующая загрузка из песка и керамзита, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)" Кол-во:

"Позиция 23" "шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные" Кол-во:

"Позиция 24" "системный блок компьютера, утративший потребительские свойства" Кол-во:

"Позиция 25" "клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства" Кол-во:

"Позиция 26" "мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства, в сборе" Кол-во:

"Позиция 27" "мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства" Кол-во:

"Позиция 28" "картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные" Кол-во:

"Позиция 29" "принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства" Кол-во:

"Позиция 30" "золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные" Кол-во:

"Позиция 31" "светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства" Кол-во:

"Позиция 32" "отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами" Кол-во:

"Позиция 33" "всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений" Кол-во:

"Позиция 34" "осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный" Кол-во: