Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО «Порт Мечел – Темрюк»

    Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО «Порт Мечел – Темрюк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260792Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"ТемрюкПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП481880

    Наименование закупки

    Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО «Порт Мечел – Темрюк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_отходы_2021.docx

    Шаблон_ДОГОВОР_УТИЛИЗАЦИЯ_ОТХОДОВ.docx

    Изменения_в_ЗД.docx

    ЗД_ГПБ_услуги.docx

    ИП_и_КК_отходы.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 989 197-27-83

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    VoroninaOV@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Ольга Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Услуги по обработке и утилизации отходов

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 13:00 GMT +328.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260792Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"Темрюк

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 16:0004.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260792Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"Темрюк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260792Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"Темрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности с территории предприятия ООО "Порт Мечел-Темрюк"

    Начальная цена

    288 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с п.1.6 Технического задания.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка 90 календарных дней (для СМСП 15 рабочих дней) - Рекомендовано; Условия выполнения работ в соответствии с п.1.5-1.11, п.2, п.3 Технического задания.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    38.2

    Услуги по обработке и утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.2

    Обработка и утилизация отходов

    Документация лота

    Шаблон_ДОГОВОР_УТИЛИЗАЦИЯ_ОТХОДОВ.docx

    02.07.2021

    Техническое_задание_отходы_2021.docx

    02.07.2021

    ЗД_ГПБ_услуги.docx

    02.07.2021

    Изменения_в_ЗД.docx

    02.07.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/994428/name/610000e0b8c809.60710040

    27.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "отходы минеральных масел индустриальных"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "отходы минеральных масел трансмиссионных"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "отходы синтетических и полусинтетических масел моторных"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "отходы синтетических масел компрессорных"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)"

    Кол-во:

    "Позиция 15"

    "тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)"

    Кол-во:

    "Позиция 16"

    "тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими"

    Кол-во:

    "Позиция 17"

    "инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)"

    Кол-во:

    "Позиция 18"

    "тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)"

    Кол-во:

    "Позиция 19"

    "покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные"

    Кол-во:

    "Позиция 20"

    "фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные"

    Кол-во:

    "Позиция 21"

    "осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%"

    Кол-во:

    "Позиция 22"

    "фильтрующая загрузка из песка и керамзита, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)"

    Кол-во:

    "Позиция 23"

    "шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные"

    Кол-во:

    "Позиция 24"

    "системный блок компьютера, утративший потребительские свойства"

    Кол-во:

    "Позиция 25"

    "клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства"

    Кол-во:

    "Позиция 26"

    "мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства, в сборе"

    Кол-во:

    "Позиция 27"

    "мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства"

    Кол-во:

    "Позиция 28"

    "картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные"

    Кол-во:

    "Позиция 29"

    "принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства"

    Кол-во:

    "Позиция 30"

    "золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные"

    Кол-во:

    "Позиция 31"

    "светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства"

    Кол-во:

    "Позиция 32"

    "отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами"

    Кол-во:

    "Позиция 33"

    "всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений"

    Кол-во:

    "Позиция 34"

    "осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный"

    Кол-во:

    "Позиция 35"

    "отходы (осадки) из выгребных ям"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить