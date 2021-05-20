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    Главная / Торги / Поставка компримированного природного газа

    Поставка компримированного природного газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:5920.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компримированного природного газаКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компримированного природного газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 09:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_ЗП_в_ЭФ__177_2021.docx

    Техническое_задание_по_ЗП_в_ЭФ__177_2021.docx

    _Расчет_НМЦ.xlsx

    Проект_договора_ЗП_в_ЭФ__177_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    8332 доб.561128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панкратов Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компримированного природного газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 11:59 GMT +320.05.2021 11:5920.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компримированного природного газаКиров

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 12:0020.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260771Дата и время вскрытия заявок Поставка компримированного природного газаКиров

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 14:0021.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260771Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газаКиров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260771Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газаКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компримированного природного газа

    Начальная цена

    118 761,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    424 729
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
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