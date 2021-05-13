www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105160
Уникальный номер закупки
АГПЗ-КП-КК-П-667
Наименование закупки
Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1337
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
DuryaginAA@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дурягин Антон Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 13:10 GMT +313.05.2021 13:1013.05.2021 13:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000Москва
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 13:0027.05.2021 13:0027.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105160Подведение итогов не позднее Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с формой КП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с формой КПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
22.21.21.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 12
Кол-во: 46
Кол-во: 67
Кол-во: 31
Кол-во: 4
Кол-во: 23
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 18
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 19
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 34
Кол-во: 28
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 18
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 13
Кол-во: 9
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 26
Кол-во: 5
Кол-во: 75
Кол-во: 34
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 62
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 25
Кол-во: 13
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 21
Кол-во: 14
Кол-во: 25
Кол-во: 27
Кол-во: 52
Кол-во: 155
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 13
Кол-во: 8
Кол-во: 42
Кол-во: 1
Кол-во: 81
Кол-во: 4
Кол-во: 60
Кол-во: 22
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 120
Кол-во: 50
Кол-во: 26
Кол-во: 240
Кол-во: 240
Кол-во: 90
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 93
Кол-во: 555
Кол-во: 5
Кол-во: 22
Кол-во: 6
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 120
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.