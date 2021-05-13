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    Главная / Торги / Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000

    Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 13:1013.05.2021 13:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105160

    Уникальный номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-667

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-667

    Наименование закупки

    Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП__1_.xlsx

    201202_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    201202_Карточка_предприятия.ред.3__02.12.2020_.pdf

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1337

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    DuryaginAA@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дурягин Антон Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 13:10 GMT +313.05.2021 13:1013.05.2021 13:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 13:0027.05.2021 13:0027.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105160Подведение итогов не позднее Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 13:0027.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105160Подведение итогов не позднее Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полимерных труб и фитингов для АГХК ВВПС 5000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с формой КП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с формой КПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с формой КП
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.129

    Трубы полимерные жесткие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅110, L=2м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅110,L=1,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅110,L=1м"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅110,L=0,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅110,L=0,25м"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅50, L=2м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅50,L=1м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅50,L=0,75м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅50,L=0,5м"

    Кол-во: 25

    "Позиция 10"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП ∅50,L=0,25м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Отвод ∅110мм 45°"

    Кол-во: 46

    "Позиция 12"

    "Отвод ∅50мм 45°"

    Кол-во: 67

    "Позиция 13"

    "Тройник косой (45°), ∅110"

    Кол-во: 31

    "Позиция 14"

    "Тройник переходной (45°) ∅110х50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Тройник косой (45°) ∅50"

    Кол-во: 23

    "Позиция 16"

    "Переход ∅110х50мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Заглушка ∅110мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Заглушка ∅50мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 19"

    "Ревизия ∅110мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Ревизия ∅50мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Муфта канализационная Д- 110мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Муфта канализационная Д- 50мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Крепление для канализационных пластмассовых труб ∅100мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 24"

    "Крепление для канализационных пластмассовых труб ∅50мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Кран шаровой муфта/ штуцер, хромированный ∅ 1/2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Угольник PP- R, 90° ∅ 63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Угольник PP- R, 90° ∅ 50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Угольник PP- R, 90° ∅ 25"

    Кол-во: 16

    "Позиция 29"

    "Угольник PP- R, 45° d32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Угольник PP- R, 45° d25"

    Кол-во: 16

    "Позиция 31"

    "Угольник PP- R, переходной d25х20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Угольник PP- R, переходной d32х20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Угольник PP-R, комбинированный 90° (НР) d25 х 1/ 2""

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Тройник PP- R, равнопроходной d63*63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Тройник PP- R, равнопроходной d32*32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Тройник PP- R, переходной d63*40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Тройник PP- R, переходной d63*32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Тройник PP- R, переходной d63*20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Тройник PP- R, переходной d40*25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Тройник PP- R, переходной d40*20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Тройник PP- R, переходной d32*25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Тройник PP- R, переходной d25*20"

    Кол-во: 19

    "Позиция 43"

    "Тройник PP- R, переходной d32*20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Тройник PP- R, комбинированный d25х1/ 2" (НР)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Муфта PP- R, соединительная d63"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Муфта PP- R, соединительная d50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Муфта PP- R, соединительная d40"

    Кол-во: 34

    "Позиция 48"

    "Муфта PP- R, соединительная d32"

    Кол-во: 28

    "Позиция 49"

    "Муфта PP- R, соединительная d25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "Муфта PP- R, переходная d63х40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Муфта PP- R, переходная d63*25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Муфта PP- R, переходная d32*20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Опора полипропиленовая d50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Угольник PP- R, 90° d63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Угольник PP- R, 90° d50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Угольник PP- R, 90° d40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Угольник PP- R, 90° d25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Угольник PP- R, 45° d32"

    Кол-во: 18

    "Позиция 59"

    "Угольник PP- R, 45° d25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Угольник PP- R, переходной d32х20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Угольник PP- R, переходной d25х20"

    Кол-во: 9

    "Позиция 62"

    "Угольник PP-R, комбинированный 90° (НР) d25 х 1/ 2 ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Тройник латунный (В/В) d1/2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Тройник PP- R, равнопроходной d63х63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Тройник PP- R, равнопроходный d32х32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Тройник PP- R, ранопроходный d20х20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Тройник PP- R, переходной d63х32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Тройник PP- R, переходной d50х32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Тройник PP- R, переходной d32х25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Тройник PP- R, переходной d32х20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Тройник PP- R, переходной d25х20"

    Кол-во: 13

    "Позиция 72"

    "Тройник PP- R, комбинированный d32х1/ 2" (НР)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 73"

    "Тройник PP- R, комбинированный d25х1/ 2" (НР)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Боченок переходной(штуцер/штуцер)1/2х3/4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Муфта PP- R, комбинированная d32х1" (ВР)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Муфта PP- R, комбинированная d25х1/ 2" (НР)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Муфта PP- R, соединительная d63"

    Кол-во: 26

    "Позиция 78"

    "Муфта PP- R, соединительная d50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Муфта PP- R, соединительная d32"

    Кол-во: 75

    "Позиция 80"

    "Муфта PP- R, соединительная d25"

    Кол-во: 34

    "Позиция 81"

    "Муфта PP- R, переходная d63х32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Муфта PP- R, переходная d50х32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Муфта PP- R, переходная d32х20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Опора полипропиленовая d50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Обвод полипропиленовый d20"

    Кол-во: 62

    "Позиция 86"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП110,L=2м"

    Кол-во: 13

    "Позиция 87"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП110,L=1,5м"

    Кол-во: 13

    "Позиция 88"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП110,L=1,0м"

    Кол-во: 25

    "Позиция 89"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП110,L=0,5м"

    Кол-во: 13

    "Позиция 90"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП50,L=2м"

    Кол-во: 24

    "Позиция 91"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП50,L=1,5м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП50,L=1,0м"

    Кол-во: 21

    "Позиция 93"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП50,L=0,75м"

    Кол-во: 14

    "Позиция 94"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП50,L=0,5м"

    Кол-во: 25

    "Позиция 95"

    "Труба канализационная (полипропилен) ПП50,L=0,25м"

    Кол-во: 27

    "Позиция 96"

    "Отвод Д 110мм 45˚"

    Кол-во: 52

    "Позиция 97"

    "Отвод Д 50мм 45˚"

    Кол-во: 155

    "Позиция 98"

    "Крестовина двухплоскостная,переходная(45˚) 110х50х50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Тройник переходной (45˚) Д 110х50"

    Кол-во: 16

    "Позиция 100"

    "Тройник косой (45˚) Д 50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Переход Д 110х50мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Заглушка Д110мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Заглушка Д50мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 104"

    "Ревизия Д110мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Ревизия Д50мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Муфта канализационная Д-110мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Муфта канализационная Д-50мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 108"

    "Крепление для канализационных пластмассовых труб 110мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Крепление для канализационных пластмассовых труб 50мм"

    Кол-во: 42

    "Позиция 110"

    "Заглушка с наружной резьбой 1/2""

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Муфта PP-R, комбинированная (НР) d 20х1/2""

    Кол-во: 81

    "Позиция 112"

    "Муфта PP-R, разъемная (ВР) d 50х11/2""

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Тройник PP-R, переходной 40х20х40"

    Кол-во: 60

    "Позиция 114"

    "Тройник PP-R, переходной 32х20х32"

    Кол-во: 22

    "Позиция 115"

    "Тройник PP-R, переходной 25х20х25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 116"

    "Тройник PP-R, равнопроходной d25х25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Тройник PP-R, равнопроходной d20х20"

    Кол-во: 18

    "Позиция 118"

    "Муфта полипропиленовая, соединительная d40"

    Кол-во: 120

    "Позиция 119"

    "Муфта полипропиленовая, соединительная d32"

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "Муфта полипропиленовая, соединительная d25"

    Кол-во: 26

    "Позиция 121"

    "Опора одиночная для крепления труб PP-R d50"

    Кол-во: 240

    "Позиция 122"

    "Опора одиночная для крепления труб PP-R d40"

    Кол-во: 240

    "Позиция 123"

    "Опора одиночная для крепления труб PP-R d32"

    Кол-во: 90

    "Позиция 124"

    "Опора одиночная для крепления труб PP-R d25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 125"

    "Опора одиночная для крепления труб PP-R d20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 126"

    "Кран Маевского комплект с заглушкой пробкой"

    Кол-во: 93

    "Позиция 127"

    "Переход 1-1/2""

    Кол-во: 555

    "Позиция 128"

    "Муфта комбинированная ППР Ф63мм, резба наружная Ф50мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Кран шаровый муфтовый 1/2""

    Кол-во: 22

    "Позиция 130"

    "Муфта разъемная ВР 50 1/2""

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "Уголник пропиленовый 90⁰ d25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 132"

    "Уголник пропиленовый 90⁰ d20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 133"

    "Муфта полипропиленовая соединительная d32"

    Кол-во: 60

    "Позиция 134"

    "Муфта полипропиленовая соединительная d25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 135"

    "Муфта полипропиленовая соединительная d20"

    Кол-во: 120

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    16.04.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
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