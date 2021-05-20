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    Главная / Торги / Предоставление права на использование программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2012 на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Предоставление права на использование программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2012 на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260763Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права на использование программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2012 на условиях простой (неисключительной) лицензииСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260763

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление права на использование программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2012 на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_Аукцион_СМСП.pdf

    Извещение_аукцион_СМСП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Tirskaya@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление права на использование программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2012 на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260763Подведение итогов не позднее Предоставление права на использование программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2012 на условиях простой (неисключительной) лицензииСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права на использование программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2012 на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Начальная цена

    8 880 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    148 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача программного обеспечения производится по электронным каналам связи посредством выгрузки программного обеспечения через Интернет. Поставка на бумажном носителе осуществляется по адресу г. Москва, Ленинский проспект, 15А или в электронном виде по каналам связи guita@rossiya-airlines.com.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по настоящему Договору производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи прав и получения счета от Лицензиата.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    63

    Услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99

    Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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