Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Передача программного обеспечения производится по электронным каналам связи посредством выгрузки программного обеспечения через Интернет. Поставка на бумажном носителе осуществляется по адресу г. Москва, Ленинский проспект, 15А или в электронном виде по каналам связи guita@rossiya-airlines.com.Рассчитать логистику >