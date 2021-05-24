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Номер извещения
32110260774
Уникальный номер закупки
5/ЭС/ЖИ
Наименование закупки
Поставка светотехнической продукции для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Железногорск-Илимский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.05.2021 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 39566 9-67-34
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Kseniya.Ponomareva@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарёва Ксения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка светотехнической продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светотехнической продукции
Начальная цена
168 639,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл, Нижнеилимский р-он, г. Железногорск-Илимский, Коршуновский карьер №51, подстанция ПС 110/10/6кВ Тяговая-1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.40
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 19
Кол-во: 120
Кол-во: 15
Кол-во: 3
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