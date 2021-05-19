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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110260724
Уникальный номер закупки
17/ЭС/ЧЛ
Наименование закупки
Оказание услуг по поверке приборов и установок в 2021 г. для нужд ОП АО Электросеть в г. Челябинск.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.05.2021 08:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 351 725-25-52
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Andrey.Korablev@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кораблев Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поверка эл. измерительных приборов и установок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поверка эл. измерительных приборов и установок
Начальная цена
721 347,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Обособленное подразделение АО «Электросеть» в г.Челябинске; Челябинская область, г.Челябинск ул. 2-я Павелецкая д. 14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
71.20
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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