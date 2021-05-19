Оказание услуг по поверке приборов и установок в 2021 г. для нужд ОП АО Электросеть в г. Челябинск.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за оказанные услуги производится в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней для Исполнителей, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП); в течение 90 календарных дней для Исполнителей, не относящихся к СМСП после подписания Заказчиком актов оказанных услуг, получения надлежащим образом оформленных счетов-фактур и оригиналов протокола, свидетельства о поверке или извещения, если приборы (установки) не выдержали поверку.