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Номер извещения
ГП105153
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.05.2021 08:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-65
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Yliya.Gilvanova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гильванова Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105153Дата и время окончания срока приема заявок поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождениеТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105153Дата и время вскрытия заявок поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождениеТюменская область
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 21:5904.06.2021 21:5904.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105153Подведение итогов не позднее поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождениеТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождение
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
28.99.39.190
28.99.39.160
Документация лота
Кол-во: 2
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