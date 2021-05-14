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    Главная / Торги / поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождение

    поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105153Дата и время окончания срока приема заявок поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождениеТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 08:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опросный_лист_к_АФК1_65_21_ХЛ_с_ОКК1_168х245_21_ХЛ.xlsx

    Договор_поставки_и_Приложения.rar

    Заявка_на_поставку.xlsx

    Квалификационная_Анкета_Претендента.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-65

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Yliya.Gilvanova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гильванова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождение

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105153Дата и время окончания срока приема заявок поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождениеТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105153Дата и время вскрытия заявок поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождениеТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 21:5904.06.2021 21:5904.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105153Подведение итогов не позднее поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождениеТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 21:5904.06.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105153Подведение итогов не позднее поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождениеТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Устьевого Оборудования на Харбейское месторождение

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    28.99.39.160

    Оборудование фонтанное и газлифтное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фонтанная арматура и колонная головка АФК1-65×21 ХЛ и ОКК1 245х168-21 ХЛ"

    Кол-во: 2

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