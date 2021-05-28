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Номер извещения
32110260701
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) и/или жидкого моторного топлива (далее – ЖМТ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
05.05.2021 08:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Максима Горького, 293
Почтовый адрес
344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Максима Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50 доб. 1548
Факс
+7 863 263-34-24
Адрес электронной почты
i.pukhlyak@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пухляк Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Поставка сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) и/или жидкого моторного топлива (далее – ЖМТ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 16:30 GMT +328.05.2021 16:3028.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260701Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) и/или жидкого моторного топлива (далее – ЖМТ)Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 16:30GMT +328.05.2021 16:3028.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260701Дата и время вскрытия заявок Поставка сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) и/или жидкого моторного топлива (далее – ЖМТ)Ростов-на-Дону
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.202131.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110260701Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) и/или жидкого моторного топлива (далее – ЖМТ)Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 14:0031.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260701Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) и/или жидкого моторного топлива (далее – ЖМТ)Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) и/или жидкого моторного топлива (далее – ЖМТ)
Начальная цена
7 636 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в информационной карте конкурса в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в информационной карте конкурса в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Максима Горького, 293
19.20.21
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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