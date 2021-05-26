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    Главная / Торги / Поставка СЗЧ для котельного оборудования (OILON, Fluidics, DANFOSS, Wilo-cronoline-il), согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП481863)

    Поставка СЗЧ для котельного оборудования (OILON, Fluidics, DANFOSS, Wilo-cronoline-il), согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП481863)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СЗЧ для котельного оборудования (OILON , Bergonzo, DANFOSS, Wilo-cronoline-il) 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260846

    Уникальный номер закупки

    ГП481863

    Номер закупки

    ГП481863

    Наименование закупки

    Поставка СЗЧ для котельного оборудования (OILON, Fluidics, DANFOSS, Wilo-cronoline-il), согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП481863)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы.7z

    Техническое_задание.docx

    Протокол_ГП481863_от_07.07.2021.pdf

    Договор_поставки_руб.doc

    Спецификация_руб..doc

    Продление_до_26.05.docx

    4.Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-73-21

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab1@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молодченко Евгения Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Камеры и печные горелки, и их части

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СЗЧ для котельного оборудования (OILON , Bergonzo, DANFOSS, Wilo-cronoline-il)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.202107.07.2021 12:0007.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260846Подведение итогов не позднее Поставка СЗЧ для котельного оборудования (OILON , Bergonzo, DANFOSS, Wilo-cronoline-il) 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СЗЧ для котельного оборудования (OILON , Bergonzo, DANFOSS, Wilo-cronoline-il)

    Начальная цена

    2 031 638,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.21.11.112

    Горелки жидкотопливные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21.1

    Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/975859/name/60e4fdb98abbb0.06456274

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горелка RP-130M (с дополнительными опциями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сопло 12-W1-250-50 Fluidics для форсунки OILON RP-280М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Форсунка Bergonzo 12 W1 80-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Форсунка Bergonzo 12 W1 80-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Форсунка DANFOSS 10.00G 60B 40.00KG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Форсунка DANFOSS 12.00G 60B 40.00KG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Топливный насос E7NC 1069 на горелку GRP-201 H oilon"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Фильтрующий элемент FFIU-12371-150 PQ1 для топливного фильтра KSF25Н форсунки OILLON (фильтрующий элемент 125)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Насос Wilo-cronoline-il 65/270-5.5/4"

    Кол-во: 2

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