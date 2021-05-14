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    Главная / Торги / Поставка материалов и оборудования для котельных и электропарогенетора, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП481862)

    Поставка материалов и оборудования для котельных и электропарогенетора, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП481862)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для котельных и электропарогенетора ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110260826

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП481862

    Наименование закупки

    Поставка материалов и оборудования для котельных и электропарогенетора, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП481862)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.05.2021 09:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Формы.7z

    Договор_поставки_руб.doc

    Спецификация_руб..doc

    4.Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-73-21

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab1@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молодченко Евгения Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов и оборудования для котельных и электропарогенетора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 12:0025.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260826Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для котельных и электропарогенетора Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов и оборудования для котельных и электропарогенетора

    Начальная цена

    758 810,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.30.12.130

    Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска для покраски дымовых труб термостойкая, антикорозийная (кремнийорганическая)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Краска для покраски дымовых труб термостойкая, антикорозийная (кремнийорганическая)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Кронштейн к опоре диаметром 200/280 мм для трубы с изоляцией"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Опора 200/280 с изоляцией в комплекте с кронштейном AISI409 1 мм/AISI430 0,5 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Труба 200/AISI430 1 мм L-1м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Труба 200/AISI430 1мм L-0,5 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Переходник с 200/280 на 200 AISI430 0,5 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Хомут соеденительный на трубу 200/280 с изоляцией AISI 430 0,5 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Инспекционная труба сендвич с патрубком 3/4 200/280 AISI409 1 мм/AISI430 0,5 мм L-0,25 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Отвод 90х200/AISI430 1 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Отвод 45х200 /AISI430 1 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Труба сендвич 200/280 AISI409 1 мм/AISI430 0,5 мм L-1 м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Труба сендвич 200/280 AISI409 1 мм/AISI430 0,5 мм L-0,5 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Заглушка ревизия 200/280 на трубу с изоляцией AISI430 0,5 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Тройник сендвич 90х200/280 AISI409 1 мм/AISI430 0,5 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Оголовок 200/280 AISI430 1 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Датчик давления MBS1700 G1/2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Закладная конструкция под датчик давления Danfoss Модель: p10012195"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Измеритель-регулятор температуры двухканальный ИТР-0200А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Датчик температуры погружной КДТ-200-2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Капиллярный термостат KR80.006-8"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Температурный контроллер TC4S-14R"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Поверхносный насос KPM-80 Speroni"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Конденсатор пусковой CBB60 20 мкф 450 в"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Конденсатор пусковой CBB60 16 мкф 450 в"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Конденсатор пусковой CBB60 10 мкф 450 в"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Комплектующие для ЭПГ275-У Шасси в сборе с электродной группой ЭПГ-(Д273) с нержавеющими электродами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Регулируемый предохранительный клапан V205 пружинный; PN 8 bar, для водяного котла"

    Кол-во: 4

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