Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Автомобильный полуприцеп (трал)

    Автомобильный полуприцеп (трал)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105152Дата и время окончания срока приема заявок Автомобильный полуприцеп (трал)ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105152

    Уникальный номер закупки

    411

    Номер закупки

    411

    Наименование закупки

    Автомобильный полуприцеп (трал)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.05.2021 06:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105152_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный__февраль_2021_.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 283-26-00

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Владимиров Андрей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобильный полуприцеп (трал)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 14:00 GMT +321.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105152Дата и время окончания срока приема заявок Автомобильный полуприцеп (трал)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 14:0021.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105152Дата и время вскрытия заявок Автомобильный полуприцеп (трал)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 18:0001.06.2021 18:0001.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105152Подведение итогов не позднее Автомобильный полуприцеп (трал)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 18:0001.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105152Подведение итогов не позднее Автомобильный полуприцеп (трал)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобильный полуприцеп (трал)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/964820/name/60d42d95d0cb70.51031542

    24.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобильный полуприцеп (трал) "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237318
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС – Грузовой-тягач седельный МЗКТ-74131 (в составе п/прицеп МЗКТ-99867 № АН 69-47), год изготовления – 2003. расположенный по адресу: Ульяновская обл., Павловский район, в 10,2 км юго-западнее р/п Павловка, Павловское ЛПУМГ. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара».
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное средство...
    594169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.03.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 220 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 12:18
    Дата аукциона:
    03.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237313
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества: Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС – Экскаватор ЭО-5126 № АВ 28-87, наименование (тип ТС) – экскаватор гусеничный, год изготовления – 1996, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с.п. Лопатино, в 1 км северо-восточнее с. Лопатино, д.1. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара»:
    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены по продаже движимого имущества:...
    594152
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.03.2022 15:00(GMT+03:00)
    471 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 12:03
    Дата аукциона:
    03.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237317
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС – Специальный колесный тягач КЗКТ-74287 № АВ 68-74 с полуприцепом КЗКТ-93883 № АВ 68-62, наименование (тип ТС) – колесный, год изготовления – 2003., расположенный по адресу: Самарская обл.,Волжский р-н, с.п.Лопатино, в 1 км северо-восточнее с. Лопатино, д.1. 2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное...
    594158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.03.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 436 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 12:10
    Дата аукциона:
    03.03.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП135052
    Закупка минивэн Mercedes-Benz V-Class
    Закупка минивэн Mercedes-Benz V-Class
    562817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225859
    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Лот №1: Автомобиль легковой, Mercedes-Benz, S-500 (VIN WDD2221851A226314, гос. номер О 627 ЕУ 198). Местонахождение: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Введенский, пр-кт Добролюбова, д. 11, литера Е. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ОТП ТЭК»
    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в...
    592593
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    4 555 602
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 14:28
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
    ВЕЗЕРФОРД
    Попозиционная № ГП225978
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    593023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055606
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    589713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    37 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055750
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    589734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    28 080 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить