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    Главная / Торги / Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ

    Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 16:0027.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105150Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 06:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20._ТЗ_на_Компрессорную_установку_ДЭН_45ШМ.docx

    ЗД_ГПБ__ГП105145_Установка_компрессорная_ДЭН.doc

    Приложение_1_Договор__поставки_форма_2021_год.rtf

    Приложение_к_ЗД.7z

    ЗД_ГПБ___Приобретение_комплектов_оборудования_сварочных_постов_согласно_ТЗ.doc

    ТЗ_сварочных_постов1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    7-23-79

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    MensheninaIA@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшенина Ирина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 16:00 GMT +327.05.2021 16:0027.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105150Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 03:0030.06.2021 03:0030.06.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105150Подведение итогов не позднее Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 03:0030.06.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105150Подведение итогов не позднее Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 60 дней с даты поставки товара на склад Покупателя.В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.41.12

    Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение комплектов оборудования сварочных постов согласно ТЗ"

    Кол-во: 4

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