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    Главная / Торги / Спецодежда и СИЗ

    Спецодежда и СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105148Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗЮго-ЗападныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105148

    Уникальный номер закупки

    14

    Номер закупки

    14

    Наименование закупки

    Спецодежда и СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 06:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки__СЦ_.docx

    ГП105148_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение_1.1.xlsx

    Извещение_о_проведении_закупки__14.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Контактный телефон

    +7 922 129-71-32

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лапшина Полина Не

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Западный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    спецодежда

    Список лотов

    Лот 1

    Спецодежда и СИЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 15:00 GMT +331.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105148Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗЮго-Западный

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 15:0011.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105148Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗЮго-Западный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105148Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗЮго-Западный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спецодежда и СИЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952582/name/60c1b080cf6753.00884185

    10.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "САПОГИ ЛЕТНИЕ КОЖАНЫЕ с защитным подноском размеры от 38 до 50"

    Кол-во: 90

    "Позиция 2"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от пониженных температур (или ботинки с высоким берцем кожаные с защитным подноском для защиты от пониженных температур) размеры от 38 до 50 СВАРЩИКА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "САПОГИ сварщика кожаные с защитным подноском размеры от 38 до 50 летние"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском."

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "КУРТКА мужская ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ 48-50,182-188; размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200"

    Кол-во: 90

    "Позиция 6"

    "КОМБИНЕЗОН летний мужской ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ 48-50,182-188"

    Кол-во: 90

    "Позиция 7"

    "Костюм сварщика брезентовый с брезентовыми накладками размер от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Костюм сварщика утепленный размер от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "ПЕРЧАТКИ; утепленные однослойные (вкладыши)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Закрытые защитные очки ЗН11 Панорама"

    Кол-во: 100

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