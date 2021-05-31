Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "САПОГИ ЛЕТНИЕ КОЖАНЫЕ с защитным подноском размеры от 38 до 50" Кол-во: 90

"Позиция 2" "Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от пониженных температур (или ботинки с высоким берцем кожаные с защитным подноском для защиты от пониженных температур) размеры от 38 до 50 СВАРЩИКА" Кол-во: 10

"Позиция 3" "САПОГИ сварщика кожаные с защитным подноском размеры от 38 до 50 летние" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском." Кол-во: 50

"Позиция 5" "КУРТКА мужская ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ 48-50,182-188; размеры от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200" Кол-во: 90

"Позиция 6" "КОМБИНЕЗОН летний мужской ДЛЯ ЗАЩИТЫот ОПЗ и МВ 48-50,182-188" Кол-во: 90

"Позиция 7" "Костюм сварщика брезентовый с брезентовыми накладками размер от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Костюм сварщика утепленный размер от 44-46 до 64-66 роста от 158-164 до 194-200" Кол-во: 20

"Позиция 9" "ПЕРЧАТКИ; утепленные однослойные (вкладыши)" Кол-во: 100