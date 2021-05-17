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    Главная / Торги / Приобретение установки компрессорной ДЭН - 45ШМ согласно ТЗ

    Приобретение установки компрессорной ДЭН - 45ШМ согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105145Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение установки компрессорной ДЭН - 45ШМ согласно ТЗМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105145

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение установки компрессорной ДЭН - 45ШМ согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 06:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_ЗД.7z

    20._ТЗ_на_Компрессорную_установку_ДЭН_45ШМ.docx

    ЗД_ГПБ___Приобретение_установки_компрессорной_ДЭН___45ШМ_согласно_ТЗ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    7-23-79

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    MensheninaIA@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшенина Ирина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение установки компрессорной ДЭН - 45ШМ согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105145Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение установки компрессорной ДЭН - 45ШМ согласно ТЗМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 03:0030.06.2021 03:0030.06.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105145Подведение итогов не позднее Приобретение установки компрессорной ДЭН - 45ШМ согласно ТЗМеждуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 03:0030.06.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105145Подведение итогов не позднее Приобретение установки компрессорной ДЭН - 45ШМ согласно ТЗМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение установки компрессорной ДЭН - 45ШМ согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 60 дней с даты поставки товара на склад Покупателя.В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.41.12

    Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_к_ЗД.7z

    14.05.2021

    20._ТЗ_на_Компрессорную_установку_ДЭН_45ШМ.docx

    14.05.2021

    ЗД_ГПБ___Приобретение_установки_компрессорной_ДЭН___45ШМ_согласно_ТЗ.doc

    14.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка компрессорная ДЭН - 45ШМ Q6.5м3/мин P0.99МПА N45кВт"

    Кол-во: 1

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