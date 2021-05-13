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    Главная / Торги / Реализация лома стального смешанного с демонтажем и резкой

    Реализация лома стального смешанного с демонтажем и резкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105143Дата и время окончания срока приема заявок Реализация лома стального смешанного с демонтажем и резкойЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома стального смешанного с демонтажем и резкой

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Территория ПАО Уралмашзавод

    Номер извещения

    ГП105143

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Предмет договора

    Реализация лома стального смешанного с демонтажем и резкой

    Начальная цена

    23000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-05-2021 06:06 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.05.2021 14:00

    Дата и время проведения

    17.05.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1.docx

    Извещение_о_проведении_реализации.docx

    Приложение2.docx

    Приложение3.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом стальной смешанный с демонтажем и резкой

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-66-05

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миниханов Вадим Фагимович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Контактное лицо и телефоны указаны в подписи

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tenders@uralmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 327-59-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наибольшая цена считается наилучшей

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно Извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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