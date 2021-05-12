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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105147
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лабораторное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.05.2021 06:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-07
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Olesya.Panteleeva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пантелеева Олеся Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лабораторное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 13:00 GMT +312.05.2021 13:0012.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105147Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторное оборудованиеНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
12.08.2021 13:0012.08.2021 13:0012.08.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105147Подведение итогов не позднее Лабораторное оборудованиеНижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторное оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки DDP. 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5 (не подлежит изменению)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
26
28.29.31.115
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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