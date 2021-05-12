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    Главная / Торги / Лабораторное оборудование

    Лабораторное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 13:0012.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105147Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторное оборудованиеНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лабораторное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.05.2021 06:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_ЭТП_ГПБ.docx

    _Типовая_форма_поставки_ТМЦ_для_всех_закупок__резиденты__обновленная_март_21_год.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГП105147_Лабораторное_оборудование.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-07

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Olesya.Panteleeva@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пантелеева Олеся Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лабораторное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 13:00 GMT +312.05.2021 13:0012.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105147Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторное оборудованиеНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2021 13:0012.08.2021 13:0012.08.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105147Подведение итогов не позднее Лабораторное оборудованиеНижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.202112.08.2021 13:0012.08.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105147Подведение итогов не позднее Лабораторное оборудованиеНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лабораторное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP. 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5 (не подлежит изменению)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% стоимости товара – в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. [подлежит изменению]

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    28.29.31.115

    Весы лабораторные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    05.05.2021

    Документация

    05.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Иститратель вибрационный ИВ-1 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Виброметр ЭКОФИЗИКА- 111В (с поверкой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Шумомер SV 104 (c поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Профессиональный люксметр еЛайт01 (с поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Дифференциальный цифровой манометр ДМЦ-01М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Муфельная печь SNOL 8,2/1100 L с цифровым терморегулятором "

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Аналитические весы ВЛ-124В с внутренней калибровкой "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Устройство магнитных индикаторов(с поверкой) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Лабораторные электронные весы ВПВ-22С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Платформенные весы ГОСМЕТР ВПС-15 "

    Кол-во: 1

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