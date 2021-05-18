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Номер извещения
32110260625
Уникальный номер закупки
52/ЭС/МР
Наименование закупки
Поставка кабельной продукции для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.05.2021 06:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-30-19
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезурнашвили Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции
Начальная цена
541 824,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на склад АО «Электросеть» по адресу: 652873, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, проезд Горького,25.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.3
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 190
Кол-во: 740
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 90
Кол-во: 250
Кол-во: 300
Кол-во: 460
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