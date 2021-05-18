Поставка кабельной продукции для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя для поставщиков, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП). Срок поставки: июнь - июль 2021 г.