Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум"), согласно Техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП481846)

    Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум"), согласно Техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП481846)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110261817Дата и время окончания срока приема заявок Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум")ВаниноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110261817

    Уникальный номер закупки

    ГП481846

    Номер закупки

    ГП481846

    Наименование закупки

    Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум"), согласно Техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП481846)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.05.2021 09:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП481846_3_от_24.06.2021.pdf

    4.Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Договор_поставки_EUR.doc

    Продление_до_24.05.2021.docx

    Техническое_задание_корект.doc

    _ФОРМЫ_.zip

    Спецификация_EUR.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-50

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    ozak@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Наталья Виктровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум")

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.202105.07.2021 12:0005.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110261817Подведение итогов не позднее Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум")Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум")

    Начальная цена

    55 864,90

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.29.23.120

    Уплотнения механические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/964636/name/60d4124544a947.49173746

    24.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно требованиям Технического задания"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "SHAFT SEAL X-TYPE. (уплотнение вала х-тип)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "SHAFT SEAL X-TYPE. (уплотнение вала х-тип)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "SEALING RING (уплотнительное кольцо)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "O-RING (о-кольцо)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "ALLEN BOLT (шестигранный болт)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "CAP NUT (накидная гайка)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "PRESSURE ACCUMULATOR (аккумулятор давления)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "BUSH (втулка)"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить