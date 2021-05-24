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Номер извещения
32110261817
Уникальный номер закупки
ГП481846
Наименование закупки
Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум"), согласно Техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП481846)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.05.2021 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-50
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
ozak@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Наталья Виктровна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум")
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка судовых СЗЧ Rolls-Royce для Aquamaster US 175 FP /2900 (буксир "Сюркум")
Начальная цена
55 864,90
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
28.29.23.120
28.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
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