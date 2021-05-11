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Номер извещения
ГП105138
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке негабаритных узлов ШПМ ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: г. Екатеринбург – Алтайский край, п.Беспаловский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.05.2021 20:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-72
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковальчук Дмитрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Транспортно-экспедиционные услуги по доставке негабаритных узлов ШПМ ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: г. Екатеринбург – Алтайский край, п.Беспаловский
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 07:00 GMT +311.05.2021 07:0011.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105138Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке негабаритных узлов ШПМ ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: г. Екатеринбург – Алтайский край, п.БеспаловскийЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2021 07:0011.05.2021 07:0011.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105138Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке негабаритных узлов ШПМ ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: г. Екатеринбург – Алтайский край, п.БеспаловскийЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 18:0025.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105138Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке негабаритных узлов ШПМ ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: г. Екатеринбург – Алтайский край, п.БеспаловскийЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке негабаритных узлов ШПМ ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: г. Екатеринбург – Алтайский край, п.Беспаловский
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.41
Документация лота
Кол-во:
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