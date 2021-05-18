Выполнение работ по объектам: 1.1. «Капитальный ремонт МГ «Ямбург-Елец 1», резервная нитка, инв.№000112, км 870,063-870,685, через пр.Алешкинская. Замена дюкера. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021-2022 годах, методом проведения ремонта – замена дюкера в русле протоки Алешкинская длинной 622 м, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. 1.2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр 2» Ду 1200, резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская (р. Обь) км 763,080-763,780. Инв.№000161. Противоэрозионные мероприятия. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, методом проведения ремонта – Противоэрозионные мероприятия в русле протоки Алешкинская, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105137 Уникальный номер закупки ДКРиР-1000770842 Номер закупки ДКРиР-1000770842 Наименование закупки Выполнение работ по объектам: 1.1. «Капитальный ремонт МГ «Ямбург-Елец 1», резервная нитка, инв.№000112, км 870,063-870,685, через пр.Алешкинская. Замена дюкера. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021-2022 годах, методом проведения ремонта – замена дюкера в русле протоки Алешкинская длинной 622 м, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. 1.2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр 2» Ду 1200, резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская (р. Обь) км 763,080-763,780. Инв.№000161. Противоэрозионные мероприятия. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, методом проведения ремонта – Противоэрозионные мероприятия в русле протоки Алешкинская, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-06-05 доб. 7911 Факс -- Адрес электронной почты tender@GSPROM.RU Ф.И.О. контактного лица Ваулина Елена Алексеевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: ремонт

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