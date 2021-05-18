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Номер извещения
ГП105137
Уникальный номер закупки
ДКРиР-1000770842
Наименование закупки
Выполнение работ по объектам: 1.1. «Капитальный ремонт МГ «Ямбург-Елец 1», резервная нитка, инв.№000112, км 870,063-870,685, через пр.Алешкинская. Замена дюкера. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021-2022 годах, методом проведения ремонта – замена дюкера в русле протоки Алешкинская длинной 622 м, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. 1.2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр 2» Ду 1200, резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская (р. Обь) км 763,080-763,780. Инв.№000161. Противоэрозионные мероприятия. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, методом проведения ремонта – Противоэрозионные мероприятия в русле протоки Алешкинская, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 19:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-06-05 доб. 7911
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@GSPROM.RU
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по объектам: 1.1. «Капитальный ремонт МГ «Ямбург-Елец 1», резервная нитка, инв.№000112, км 870,063-870,685, через пр.Алешкинская. Замена дюкера. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021-2022 годах, методом проведения ремонта – замена дюкера в русле протоки Алешкинская длинной 622 м, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. 1.2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр 2» Ду 1200, резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская (р. Обь) км 763,080-763,780. Инв.№000161. Противоэрозионные мероприятия. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, методом проведения ремонта – Противоэрозионные мероприятия в русле протоки Алешкинская, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 17:00 GMT +318.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объектам: 1.1. «Капитальный ремонт МГ «Ямбург-Елец 1», резервная нитка, инв.№000112, км 870,063-870,685, через пр.Алешкинская. Замена дюкера. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021-2022 годах, методом проведения ремонта – замена дюкера в русле протоки Алешкинская длинной 622 м, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. 1.2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр 2» Ду 1200, резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская (р. Обь) км 763,080-763,780. Инв.№000161. Противоэрозионные мероприятия. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, методом проведения ремонта – Противоэрозионные мероприятия в русле протоки Алешкинская, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 20:0018.05.2021 20:0018.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105137Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по объектам: 1.1. «Капитальный ремонт МГ «Ямбург-Елец 1», резервная нитка, инв.№000112, км 870,063-870,685, через пр.Алешкинская. Замена дюкера. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021-2022 годах, методом проведения ремонта – замена дюкера в русле протоки Алешкинская длинной 622 м, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. 1.2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр 2» Ду 1200, резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская (р. Обь) км 763,080-763,780. Инв.№000161. Противоэрозионные мероприятия. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, методом проведения ремонта – Противоэрозионные мероприятия в русле протоки Алешкинская, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 23:0004.06.2021 23:0004.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105137Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объектам: 1.1. «Капитальный ремонт МГ «Ямбург-Елец 1», резервная нитка, инв.№000112, км 870,063-870,685, через пр.Алешкинская. Замена дюкера. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021-2022 годах, методом проведения ремонта – замена дюкера в русле протоки Алешкинская длинной 622 м, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. 1.2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр 2» Ду 1200, резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская (р. Обь) км 763,080-763,780. Инв.№000161. Противоэрозионные мероприятия. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, методом проведения ремонта – Противоэрозионные мероприятия в русле протоки Алешкинская, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ.Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 23:0004.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105137Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объектам: 1.1. «Капитальный ремонт МГ «Ямбург-Елец 1», резервная нитка, инв.№000112, км 870,063-870,685, через пр.Алешкинская. Замена дюкера. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021-2022 годах, методом проведения ремонта – замена дюкера в русле протоки Алешкинская длинной 622 м, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. 1.2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр 2» Ду 1200, резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская (р. Обь) км 763,080-763,780. Инв.№000161. Противоэрозионные мероприятия. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, методом проведения ремонта – Противоэрозионные мероприятия в русле протоки Алешкинская, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объектам: 1.1. «Капитальный ремонт МГ «Ямбург-Елец 1», резервная нитка, инв.№000112, км 870,063-870,685, через пр.Алешкинская. Замена дюкера. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021-2022 годах, методом проведения ремонта – замена дюкера в русле протоки Алешкинская длинной 622 м, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ. 1.2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр 2» Ду 1200, резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская (р. Обь) км 763,080-763,780. Инв.№000161. Противоэрозионные мероприятия. Октябрьское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, методом проведения ремонта – Противоэрозионные мероприятия в русле протоки Алешкинская, с последующим проведением берего- и дноукрепительных работ.
Начальная цена
1 083 349 035,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
F
Документация лота
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