Выполнение работ по установке муфт МПСС на объектах Октябрьского ЛПУМГ и Перегребнеского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году. 1.1. «Капитальный ремонт МГ «УРЕНГОЙ-УЖГОРОД», км 765,45-766,05, инв.№000156, основная нитка через пр.Алешкинская. Устранение дефект в русле протоки. Октябрьское ЛПУМГ». 1.2. «МГ Ямбург - Западная граница, инв.№000129, км 869-883,0, резервная нитка подводного перехода через р. Обь, Ду1200 мм. Русловыправительные работы, противоэрозионные мероприятия, устранение дефекта в русле методом установки муфты МПСС (труба №115»). 1.3. «МГ ’’Уренгой - Петровск”. Основная нитка Ду 1020 мм, инв. №181 через р. Обь км 732-745. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД: АКШ. Перегребненское ЛПУ МГ». 1.4. «МГ ’’Надым - Пунга П". Основная нитка Ду 1020 м, инв. №189 через р. Обь км 516-529. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД. Вмятина с механическим повреждением. Перегребенское ЛПУМГ».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105140 Уникальный номер закупки Номер закупки ДКРиР Наименование закупки Выполнение работ по установке муфт МПСС на объектах Октябрьского ЛПУМГ и Перегребнеского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году. 1.1. «Капитальный ремонт МГ «УРЕНГОЙ-УЖГОРОД», км 765,45-766,05, инв.№000156, основная нитка через пр.Алешкинская. Устранение дефект в русле протоки. Октябрьское ЛПУМГ». 1.2. «МГ Ямбург - Западная граница, инв.№000129, км 869-883,0, резервная нитка подводного перехода через р. Обь, Ду1200 мм. Русловыправительные работы, противоэрозионные мероприятия, устранение дефекта в русле методом установки муфты МПСС (труба №115»). 1.3. «МГ ’’Уренгой - Петровск”. Основная нитка Ду 1020 мм, инв. №181 через р. Обь км 732-745. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД: АКШ. Перегребненское ЛПУ МГ». 1.4. «МГ ’’Надым - Пунга П". Основная нитка Ду 1020 м, инв. №189 через р. Обь км 516-529. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД. Вмятина с механическим повреждением. Перегребенское ЛПУМГ». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-06-05 доб. 7911 Факс -- Адрес электронной почты tender@GSPROM.RU Ф.И.О. контактного лица Ваулина Елена Алексеевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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