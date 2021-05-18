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Номер извещения
ГП105140
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по установке муфт МПСС на объектах Октябрьского ЛПУМГ и Перегребнеского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году. 1.1. «Капитальный ремонт МГ «УРЕНГОЙ-УЖГОРОД», км 765,45-766,05, инв.№000156, основная нитка через пр.Алешкинская. Устранение дефект в русле протоки. Октябрьское ЛПУМГ». 1.2. «МГ Ямбург - Западная граница, инв.№000129, км 869-883,0, резервная нитка подводного перехода через р. Обь, Ду1200 мм. Русловыправительные работы, противоэрозионные мероприятия, устранение дефекта в русле методом установки муфты МПСС (труба №115»). 1.3. «МГ ’’Уренгой - Петровск”. Основная нитка Ду 1020 мм, инв. №181 через р. Обь км 732-745. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД: АКШ. Перегребненское ЛПУ МГ». 1.4. «МГ ’’Надым - Пунга П". Основная нитка Ду 1020 м, инв. №189 через р. Обь км 516-529. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД. Вмятина с механическим повреждением. Перегребенское ЛПУМГ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 20:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-06-05 доб. 7911
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@GSPROM.RU
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по установке муфт МПСС на объектах Октябрьского ЛПУМГ и Перегребнеского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году. 1.1. «Капитальный ремонт МГ «УРЕНГОЙ-УЖГОРОД», км 765,45-766,05, инв.№000156, основная нитка через пр.Алешкинская. Устранение дефект в русле протоки. Октябрьское ЛПУМГ». 1.2. «МГ Ямбург - Западная граница, инв.№000129, км 869-883,0, резервная нитка подводного перехода через р. Обь, Ду1200 мм. Русловыправительные работы, противоэрозионные мероприятия, устранение дефекта в русле методом установки муфты МПСС (труба №115»). 1.3. «МГ ’’Уренгой - Петровск”. Основная нитка Ду 1020 мм, инв. №181 через р. Обь км 732-745. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД: АКШ. Перегребненское ЛПУ МГ». 1.4. «МГ ’’Надым - Пунга П". Основная нитка Ду 1020 м, инв. №189 через р. Обь км 516-529. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД. Вмятина с механическим повреждением. Перегребенское ЛПУМГ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 17:00 GMT +318.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105140Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке муфт МПСС на объектах Октябрьского ЛПУМГ и Перегребнеского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году. 1.1. «Капитальный ремонт МГ «УРЕНГОЙ-УЖГОРОД», км 765,45-766,05, инв.№000156, основная нитка через пр.Алешкинская. Устранение дефект в русле протоки. Октябрьское ЛПУМГ». 1.2. «МГ Ямбург - Западная граница, инв.№000129, км 869-883,0, резервная нитка подводного перехода через р. Обь, Ду1200 мм. Русловыправительные работы, противоэрозионные мероприятия, устранение дефекта в русле методом установки муфты МПСС (труба №115»). 1.3. «МГ ’’Уренгой - Петровск”. Основная нитка Ду 1020 мм, инв. №181 через р. Обь км 732-745. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД: АКШ. Перегребненское ЛПУ МГ». 1.4. «МГ ’’Надым - Пунга П". Основная нитка Ду 1020 м, инв. №189 через р. Обь км 516-529. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД. Вмятина с механическим повреждением. Перегребенское ЛПУМГ».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 20:0018.05.2021 20:0018.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105140Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке муфт МПСС на объектах Октябрьского ЛПУМГ и Перегребнеского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году. 1.1. «Капитальный ремонт МГ «УРЕНГОЙ-УЖГОРОД», км 765,45-766,05, инв.№000156, основная нитка через пр.Алешкинская. Устранение дефект в русле протоки. Октябрьское ЛПУМГ». 1.2. «МГ Ямбург - Западная граница, инв.№000129, км 869-883,0, резервная нитка подводного перехода через р. Обь, Ду1200 мм. Русловыправительные работы, противоэрозионные мероприятия, устранение дефекта в русле методом установки муфты МПСС (труба №115»). 1.3. «МГ ’’Уренгой - Петровск”. Основная нитка Ду 1020 мм, инв. №181 через р. Обь км 732-745. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД: АКШ. Перегребненское ЛПУ МГ». 1.4. «МГ ’’Надым - Пунга П". Основная нитка Ду 1020 м, инв. №189 через р. Обь км 516-529. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД. Вмятина с механическим повреждением. Перегребенское ЛПУМГ».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 23:0020.05.2021 23:0020.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105140Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке муфт МПСС на объектах Октябрьского ЛПУМГ и Перегребнеского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году. 1.1. «Капитальный ремонт МГ «УРЕНГОЙ-УЖГОРОД», км 765,45-766,05, инв.№000156, основная нитка через пр.Алешкинская. Устранение дефект в русле протоки. Октябрьское ЛПУМГ». 1.2. «МГ Ямбург - Западная граница, инв.№000129, км 869-883,0, резервная нитка подводного перехода через р. Обь, Ду1200 мм. Русловыправительные работы, противоэрозионные мероприятия, устранение дефекта в русле методом установки муфты МПСС (труба №115»). 1.3. «МГ ’’Уренгой - Петровск”. Основная нитка Ду 1020 мм, инв. №181 через р. Обь км 732-745. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД: АКШ. Перегребненское ЛПУ МГ». 1.4. «МГ ’’Надым - Пунга П". Основная нитка Ду 1020 м, инв. №189 через р. Обь км 516-529. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД. Вмятина с механическим повреждением. Перегребенское ЛПУМГ».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 23:0020.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105140Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке муфт МПСС на объектах Октябрьского ЛПУМГ и Перегребнеского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году. 1.1. «Капитальный ремонт МГ «УРЕНГОЙ-УЖГОРОД», км 765,45-766,05, инв.№000156, основная нитка через пр.Алешкинская. Устранение дефект в русле протоки. Октябрьское ЛПУМГ». 1.2. «МГ Ямбург - Западная граница, инв.№000129, км 869-883,0, резервная нитка подводного перехода через р. Обь, Ду1200 мм. Русловыправительные работы, противоэрозионные мероприятия, устранение дефекта в русле методом установки муфты МПСС (труба №115»). 1.3. «МГ ’’Уренгой - Петровск”. Основная нитка Ду 1020 мм, инв. №181 через р. Обь км 732-745. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД: АКШ. Перегребненское ЛПУ МГ». 1.4. «МГ ’’Надым - Пунга П". Основная нитка Ду 1020 м, инв. №189 через р. Обь км 516-529. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД. Вмятина с механическим повреждением. Перегребенское ЛПУМГ».Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по установке муфт МПСС на объектах Октябрьского ЛПУМГ и Перегребнеского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году. 1.1. «Капитальный ремонт МГ «УРЕНГОЙ-УЖГОРОД», км 765,45-766,05, инв.№000156, основная нитка через пр.Алешкинская. Устранение дефект в русле протоки. Октябрьское ЛПУМГ». 1.2. «МГ Ямбург - Западная граница, инв.№000129, км 869-883,0, резервная нитка подводного перехода через р. Обь, Ду1200 мм. Русловыправительные работы, противоэрозионные мероприятия, устранение дефекта в русле методом установки муфты МПСС (труба №115»). 1.3. «МГ ’’Уренгой - Петровск”. Основная нитка Ду 1020 мм, инв. №181 через р. Обь км 732-745. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД: АКШ. Перегребненское ЛПУ МГ». 1.4. «МГ ’’Надым - Пунга П". Основная нитка Ду 1020 м, инв. №189 через р. Обь км 516-529. Наличие в русловой части опасного дефекта ВТД. Вмятина с механическим повреждением. Перегребенское ЛПУМГ».
Начальная цена
248 795 361,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
F
Документация лота
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