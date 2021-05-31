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    Главная / Торги / Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода

    Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105131Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периодаг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АСПГ_0004

    Наименование закупки

    Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 18:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_Договора_на_СМР_Геофиз._НГКМ__актуально_от_11.06.2021_г._.rar

    Инструкция_АСПГ1_0004_строительство_ОПП.doc

    Поясения_к_Запросу_от_10.08.21.docx

    Приложения_к_Инструкции.rar

    Сводная_ВОР_Геофиз.ОПП_СМР_с_корректировками___09.07.21.xlsx

    Ответ_на_Замечания.xlsx

    Поясения_к_Запросу_от_13.07.21.docx

    Поясения_к_Запросу_от_12.07.21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11967

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Vikulova@arcticspg1.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Викулова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 12:00 GMT +331.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105131Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периодаг. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105131Дата и время вскрытия заявок Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периодаг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105131Подведение итогов не позднее Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периодаг. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105131Подведение итогов не позднее Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периодаг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с проектом Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Классификатор ОКПД2

    25.11.1

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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