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Номер извещения
ГП105131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 18:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11967
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Vikulova@arcticspg1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Викулова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 12:00 GMT +331.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105131Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периодаг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105131Дата и время вскрытия заявок Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периодаг. Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105131Подведение итогов не позднее Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периодаг. Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство объектов в рамках реализации проекта «Обустройство Геофизического НГКМ. Объекты подготовительного периода
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 1
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
25.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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