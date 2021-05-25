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    Главная / Торги / Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260527Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    04.05.2021 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об изменении (2)

    Извещение_об_изменении_от_27.05.2021__Кемерово_.pdf

    Извещение_КО_Размещение_работников_АО__Авиакомпания__Россия__г._Кемерово.docx

    Извещение_об_изменении_от_07.06.2021__Кемерово_.pdf

    Извещение_об_изменении_от_03.06.2021__Кемерово_.pdf

    ДЗ_КО_Размещение_работников_АО__Авиакомпания__Россия__г._Кемерово.docx

    Извещение_об_изменении_от_01.06.2021__Кемерово_.pdf

    Извещение_об_изменении_от_10.06.2021__Кемерово_.pdf

    Извещение_об_изменении_от_08.06.2021__Кемерово_.pdf

    ПКК__229.2_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260527Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110260527Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 16:0011.06.2021 16:0011.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260527Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 16:0011.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260527Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» (Кемерово)

    Начальная цена

    22 376 736,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4656

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КемеровоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически оказанные услуги Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно посредством перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета с приложением соответствующих подтверждающих документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    55.10

    Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960972/name/60d048aa064d31.31993382

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 4656.00000

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