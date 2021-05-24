www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105128
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуги "Выработка электроэнергии сторонним производителем" (10823)на Харасавэйском НГКМ для нужд ООО "Газпромнефть-Заполярье" в 2021-2028гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24534
Адрес электронной почты
DZNU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Геращенко Ирина Вячеславовна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по выработке электроэнергии сторонним производителем на Харасавэйском НГКМ для нужд ООО "Газпромнефть- Заполярье"в пе
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 16:00 GMT +324.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105128Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выработке электроэнергии сторонним производителем на Харасавэйском НГКМ для нужд ООО "Газпромнефть- Заполярье"в пег. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по выработке электроэнергии сторонним производителем на Харасавэйском НГКМ для нужд ООО "Газпромнефть- Заполярье"в пе
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.