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    Главная / Торги / Кислота ортофосфорная

    Кислота ортофосфорная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 17:0012.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105124Дата и время окончания срока приема заявок Кислота ортофосфорнаяЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105124

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кислота ортофосфорная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.05.2021 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__2021.docx

    соглашение_по_ЭДО.docx

    техническое_задание_ортофосф_к_та_2.docx

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-04

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    irina.semyannikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Семянникова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кислота ортофосфорная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 17:00 GMT +312.05.2021 17:0012.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105124Дата и время окончания срока приема заявок Кислота ортофосфорнаяЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2021 17:0012.05.2021 17:0012.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105124Дата и время вскрытия заявок Кислота ортофосфорнаяЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 23:5919.05.2021 23:5919.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105124Подведение итогов не позднее Кислота ортофосфорнаяЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 23:5919.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105124Подведение итогов не позднее Кислота ортофосфорнаяЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кислота ортофосфорная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка продукции на склад Покупателя за счет Поставщика: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100 % по факту поставки товара на склад Покупателя в течении 60 календарный дней. Цена включает в себя стоимость продукции, доставку до склада Покупателя: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    20.13.24.149

    Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота ортофосфорная "

    Кол-во: 1600

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    03.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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