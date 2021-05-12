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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105124
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кислота ортофосфорная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.05.2021 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-04
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
irina.semyannikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Семянникова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кислота ортофосфорная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 17:00 GMT +312.05.2021 17:0012.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105124Дата и время окончания срока приема заявок Кислота ортофосфорнаяЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 17:0012.05.2021 17:0012.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105124Дата и время вскрытия заявок Кислота ортофосфорнаяЛенинский район
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 23:5919.05.2021 23:5919.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105124Подведение итогов не позднее Кислота ортофосфорнаяЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кислота ортофосфорная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка продукции на склад Покупателя за счет Поставщика: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
20.13.24.149
Документация лота
Кол-во: 1600
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