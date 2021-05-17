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    Главная / Торги / Поставка карбида кальция

    Поставка карбида кальция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110260449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка карбида кальцияг ГрозныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110260449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    KQ0000220

    Наименование закупки

    Поставка карбида кальция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.05.2021 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_1.docx

    KQ0000220_документация_.rar

    Протокол_публ.docx

    Протокол_публ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Юридический адрес

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    Почтовый адрес

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Контактный телефон

    +7 8712 29-50-97

    Факс

    Адрес электронной почты

    mvachagaev@grogr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вачагаев Муслим Саламбекович

    Место рассмотрения предложений

    г Грозный

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка карбида кальция

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110260449Подведение итогов не позднее Поставка карбида кальцияг Грозный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка карбида кальция

    Начальная цена

    327 542,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Адрес местонахождения

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Классификатор ОКПД2

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.5

    Производство запасных частей и комплектующих радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928398/name/60a359029df2b2.48249409

    18.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928399/name/60a3590a108df4.12190637

    18.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство запасных частей и комплектующих радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер"

    Кол-во: 1700.00000

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