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Номер извещения
ГП105120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
сгзп и вспомогательные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.05.2021 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
812647-06-09
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логин Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сгзп и вспомогательные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 14:00 GMT +328.05.2021 14:0028.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105120Дата и время окончания срока приема заявок сгзп и вспомогательные материалыКолпино
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 10:3030.06.2021 10:3030.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105120Подведение итогов не позднее сгзп и вспомогательные материалыКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сгзп и вспомогательные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тз
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тзРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
C
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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