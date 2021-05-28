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    Главная / Торги / сгзп и вспомогательные материалы

    сгзп и вспомогательные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 14:0028.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105120Дата и время окончания срока приема заявок сгзп и вспомогательные материалыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105120

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    сгзп и вспомогательные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105120_second_parts_protocol.rtf

    Извещение__.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    812647-06-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логин Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сгзп и вспомогательные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 14:00 GMT +328.05.2021 14:0028.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105120Дата и время окончания срока приема заявок сгзп и вспомогательные материалыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 10:3030.06.2021 10:3030.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105120Подведение итогов не позднее сгзп и вспомогательные материалыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 10:3030.06.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105120Подведение итогов не позднее сгзп и вспомогательные материалыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сгзп и вспомогательные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тз

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тзРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тз

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/949813/name/60bf084d7c5ec8.11826210

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крюки SALKH 13"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Крюки SALKH 16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Крюки SALKH 78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Литейный крюк VAL-13"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Накладка угловая для стропа СТКк 15,0тн"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Пленка полиэтиленовая (полотно), 2 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Пленка полиэтиленовая техническая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 8"

    "Подъемные кольца NOR 16B7"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Подъемные кольца NOR Y025"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Подъемные кольца NOR Y032"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Скоба SAK 250SL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Скоба SAK 55 PL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Соединительные петли LL13"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Соединительные петли LL16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Соединительные петли LL20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Соединительные петли LL22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Соединительные петли LL26"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Соединительные петли LL32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Соединительные петли LL6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Соединительные петли LL78"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Строп 1СТ -4,0/5000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Строп 1СЦ-5,3/5000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Строп 2СЦ-1,6т/1200 VAL 16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Строп СТКк-80,0/12000/24000 Исп.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Строп текстильный петлевой СТП - 3,0/4000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Строп текстильный кольцевой СТКк 15/6000мм исп.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Строп УСЦ-16,0/5000/10000 t+500°C б/пер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Строп УСЦ-20,0/5000/10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Строп УСЦ-16,0/5000/10000 t-режим +800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Строп цепной 1СЦ -10,0/2140.10кл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Строп цепной 1СЦ-6,5/1400.10кл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Строп цепной 1СЦ-6,5/2000.10кл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Строп цепной 1СЦ-6,5/600.10кл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Строп цепной 1СЦП -6,3/1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Строп цепной 2СЦП-6,3/1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Строп цепной 3СЦ-8,4/1500.10кл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Строп цепной одновитьевой 1СЦ-2,0/5000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Строп цепной одновитьевой 1СЦ-4,2/1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Строп цепной одновитьевой 1СЦ-4,2/2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Строп цепной одновитьевой 1СЦ-5,3/5000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Строп цепной одновитьевой 1СЦ-6,3/4000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Строп цепной универсальный УСЦ-12,5-6000/12000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Строп цепной универсальный УСЦ-8,0/6000/12000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Строп цепной четырехветьевой 4СЦ-6,7/5000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Универсальный строп цепной УСЦ 10,0/1900-3050/3800-6100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Универсальный строп цепной УСЦ 12,5/5000/10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Универсальный строп цепной УСЦ 16,0/5000/10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Универсальный строп цепной УСЦ 20,0/5000/10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Универсальный строп цепной УСЦ 30,0/5000/10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Универсальный строп цепной УСЦ 50,0/5000/10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Универсальный строп цепной УСЦ 6,5/1600/3200.10кл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Универсальный строп цепной УСЦ 8,0/5000/10000"

    Кол-во: 2

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