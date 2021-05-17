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    Главная / Торги / Закупка токарно-винторезного станка ГС526УВГД1М-01, закупка промышленного радиально-сверлильного станка.

    Закупка токарно-винторезного станка ГС526УВГД1М-01, закупка промышленного радиально-сверлильного станка.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105121Дата и время окончания срока приема заявок Закупка токарно-винторезного станка ГС526УВГД1М-01МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105121

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка токарно-винторезного станка ГС526УВГД1М-01, закупка промышленного радиально-сверлильного станка.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.05.2021 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_на_поставку_станков_ЭТП.pdf

    Приложение__2_к_ТЗ.DOCX

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Приложение__1_к_ТЗ.DOCX

    Договор_поставки__МРТС_покупатель__шаблон_по_исполнению_госконтракта_с_Р....docx

    Запрос_Форма_2_ТКП.xlsx

    ТЗ_токарно_винторезный_станок.pdf

    ТЗ_радиально_сверлильный_станок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка токарно-винторезного станка ГС526УВГД1М-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105121Дата и время окончания срока приема заявок Закупка токарно-винторезного станка ГС526УВГД1М-01Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105121Подведение итогов не позднее Закупка токарно-винторезного станка ГС526УВГД1М-01Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105121Подведение итогов не позднее Закупка токарно-винторезного станка ГС526УВГД1М-01Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка токарно-винторезного станка ГС526УВГД1М-01

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Вороновой Валерии Юрьевне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail: Voronova_V@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться отсрочка платежа в течение 60 кал. дней по факту поставки продукции на склад покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22

    Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки

    28.41.21

    Станки токарные металлорежущие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/970639/name/60dc70e9bb0f70.60003212

    30.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Токарно-винторезный станок ГС526УВГД1М-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Промышленный радиально-сверлильный станок"

    Кол-во: 1

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    583687
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
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    Прием заявок до:
    14.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    149 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    10.01.2022 г., 10:07
    Дата аукциона:
    22.03.2022 г., 12:00
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